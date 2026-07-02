Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada de 2001 hasta la más reciente de 2024, con los premios y el contexto de cada victoria.

Desde que Marcelo Tinelli trajo el formato de Gran Hermano a la Argentina en 2001, el reality se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más duraderos del país. Once ediciones después, el juego sigue generando debate, ratings y, sobre todo, ganadores que marcaron una época.

Marcelo Corazza (2001) El primer gran ganador de la historia se llevó 300.000 pesos de la época. Corazza, que entró como participante “normal”, terminó imponiéndose en una final recordada contra Gabriel “El Mago” Barrios. Su victoria fue tan contundente que después tuvo una breve carrera en la tele y, años más tarde, volvió a la casa en la edición 2022 como participante sorpresa.

Romina Gaetani (2002) La actriz se alzó con la segunda temporada y un premio de 200.000 pesos. Gaetani fue una de las pocas ganadoras que ya tenía una carrera en curso antes de entrar; su paso por la casa reforzó su imagen pública y le abrió puertas en la televisión.

Mariana Fabbiani (2003) La conductora se quedó con la tercera edición y otros 200.000 pesos. Fabbiani ya era conocida por su trabajo en la tele y usó el reality como trampolín para consolidar su carrera. Su triunfo fue uno de los más esperados por el público.

Jorge “El Zurdo” Rial (2010) Tras varios años sin el formato en pantalla abierta, Telefe lo revivió y el conductor de Intrusos se llevó la victoria y 200.000 pesos. Rial aprovechó su experiencia en el medio para navegar las internas y salió campeón en una final muy disputada.

Diego “El Polaco” Elicabe (2011) El cantante se impuso en la edición de 2011 y ganó 100.000 dólares. Su carisma y su historia personal conectaron fuerte con el público, que lo acompañó hasta el final contra Nacho Castanare.

Juan Rebeco (2015) En la séptima temporada, el joven de 22 años se quedó con el premio mayor de 1.700.000 pesos. Rebeco representó la “nueva generación” del reality y su triunfo fue celebrado como una sorpresa.

Rodrigo “El Mono” Noya (2016) El actor infantil que había saltado a la fama en Jugate con Todo ganó la octava edición y se llevó 2.000.000 de pesos. Su paso por la casa mostró una faceta más madura y renovó su carrera.

Santiago del Moro (2022) En el regreso histórico de Gran Hermano a Telefe, el conductor se quedó con el reality y un premio de 15.000.000 de pesos. Del Moro rompió todos los récords de rating y su victoria fue vista como un cierre de círculo: de conductor del programa a habitante de la casa.

Marcos “El Colorado” Ginocchio (2023) El abogado catamarqueño de 29 años se convirtió en uno de los ganadores más queridos de la historia reciente. Se llevó los 15.000.000 de pesos y un auto 0 km después de imponerse en la final más vista de los últimos años.

Leandro “El Chino” Volpato (2024) El joven de 23 años oriundo de San Luis se coronó campeón de la edición 2024 y se llevó 60.000.000 de pesos, el premio más alto de la historia del reality en Argentina. Su victoria se definió en una final muy ajustada contra Juliana Díaz y Furia.

El formato sigue demostrando que, más allá de los cambios de conductor, de canal y de montos, el público sigue conectando con las historias que se generan adentro de la casa. Cada ganador, a su manera, se convirtió en parte de la cultura pop argentina de su época.