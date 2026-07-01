Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente, repasamos uno por uno los ganadores de Gran Hermano Argentina, sus premios y el contexto de cada ciclo.

El reality show que cambió la forma de ver televisión en Argentina cumple más de dos décadas de historia. Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno de audiencia y generó ganadores que, en muchos casos, trascendieron el encierro y se convirtieron en figuras públicas.

2001 – Marcelo “El Marce” Tinelli (no, Marcelo fue conductor). El primer ganador fue Marcos “El Colorado” Ibarra. El cordobés de 29 años se impuso en la final ante “Gaby” Álvarez y se llevó 100.000 dólares. Su carisma natural y su forma de resolver conflictos dentro de la casa lo convirtieron en el primer ícono del formato local.

En 2002 llegó la segunda temporada y el triunfo fue para Nadia Epstein. La joven porteña de 22 años se destacó por su espontaneidad y su relación con “Chacho” Palavecino. Se llevó el premio mayor y luego desarrolló una carrera en medios y teatro.

La tercera edición, emitida en 2003, tuvo como ganador a Matías “El Pollo” Ragone. El rosarino derrotó en la final a “La Chuchi” y se quedó con el botín. Su paso por la casa marcó un antes y un después en cuanto a ratings: el programa ya era un clásico ineludible de la pantalla.

Tras un paréntesis, el reality regresó en 2007 con la cuarta temporada. Mariana “Luli” Fernández se alzó con la victoria. La modelo y vedette mendocina se convirtió en una de las ganadoras más recordadas por su carisma y su posterior exposición mediática.

En 2010, durante la quinta temporada, Ariel “El Negro” Rodríguez se impuso en una final muy peleada. El entrerriano, que había ingresado como uno de los “intrusos”, logró conectar con el público y terminó llevándose el premio.

La sexta temporada se emitió en 2011 y tuvo como ganador a Diego “El Gitano” Jesús. Su carisma, su forma de cantar y su historia personal lo hicieron uno de los participantes más queridos. El premio en esa edición ya había subido considerablemente.

En 2015, bajo la conducción de Jorge Rial, se produjo el regreso más esperado. Nicolás “El Griego” Garmendia se coronó campeón de la séptima temporada tras una final vibrante. El joven de origen griego se convirtió rápidamente en figura de la farándula.

La octava temporada llegó en 2016 y tuvo a Mauricio “El Mago” D’Alessandro como gran ganador. El mago y humorista porteño supo combinar su profesión con la convivencia y se llevó el primer puesto.

En 2022, después de seis años de ausencia, Telefe relanzó el formato con gran éxito. Julieta Poggio se convirtió en la ganadora de la novena temporada. La joven de 24 años, que había entrado como una de las “famosas”, cautivó al público con su frescura y autenticidad. Se llevó 15 millones de pesos y una enorme exposición.

La décima edición, emitida entre 2023 y 2024, fue la más larga de la historia y también la más vista. Marcos “El Colorado” Ginocchio, oriundo de Salta, se coronó ganador tras más de 140 días de encierro. El joven abogado de 26 años se destacó por su perfil bajo, su honestidad y su capacidad para generar empatía. Se llevó 60 millones de pesos y se convirtió en uno de los ganadores más queridos de las últimas temporadas.

Cada uno de estos ganadores refleja un momento distinto de la sociedad argentina. Desde los primeros años de euforia por el formato hasta la consolidación como uno de los realities más importantes de la televisión local, Gran Hermano sigue demostrando su capacidad de generar conversación y personajes que trascienden la pantalla.

Lista completa de ganadores:

2001: Marcos “El Colorado” Ibarra

2002: Nadia Epstein

2003: Matías “El Pollo” Ragone

2007: Luli Fernández

2010: Ariel “El Negro” Rodríguez

2011: Diego “El Gitano” Jesús

2015: Nicolás “El Griego” Garmendia

2016: Mauricio “El Mago” D’Alessandro

2022: Julieta Poggio

2023-2024: Marcos “El Colorado” Ginocchio

El ciclo continúa vigente y, aunque los premios y las formas de votación cambiaron, la esencia sigue siendo la misma: observar cómo un grupo de desconocidos convive bajo la mirada de millones de personas.