Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente. Nombres, años y algunos datos clave de cada campeón.

Desde que debutó en la pantalla argentina en 2001, Gran Hermano se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados del país. A lo largo de once ediciones —contando la versión de Telefe y las de América— el juego tuvo ganadores muy distintos entre sí, con perfiles que van desde el participante carismático hasta el que generó más polémica.

La primera temporada, emitida por Telefe en 2001, la ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli no, perdón: la ganó María José “Cotita” Fernández. La cordobesa de 23 años se quedó con el primer premio de 100 mil dólares y se convirtió en la pionera de una lista que sigue creciendo.

En 2002, la segunda edición tuvo como vencedor a Gabriel “El Mago” Corrado, un ilusionista que supo combinar estrategia y simpatía. Su paso por la casa dejó frases y momentos que todavía se recuerdan en las redes cada vez que vuelve el formato.

La tercera temporada, en 2003, coronó a Vanessa Wolff, modelo uruguaya radicada en Buenos Aires que generó furor entre el público masculino y supo manejar los tiempos del juego con astucia. Su victoria fue una de las más celebradas en su momento.

Después de una pausa larga, el reality regresó en 2010 con Diego “El Chino” Castagnani como ganador de la cuarta edición. El cordobés de 27 años se impuso en una final muy ajustada y luego intentó una carrera en la música.

En 2011, la quinta temporada fue ganada por Mariana “Mariana B” Baccaro, quien se convirtió en la segunda mujer en alzar el trofeo. Su carisma y su forma de bancarse los conflictos la volvieron una de las participantes más queridas de esa etapa.

La sexta edición, emitida en 2015 por Telefe, tuvo como campeón a Nicolás “Nico” Gásperi**. El joven de 22 años de Santa Fe supo generar empatía y se quedó con el premio mayor en una final que marcó números altos de rating.

En 2016 llegó la séptima temporada y el ganador fue Mauricio “Mauri” D’Angelo**, un participante que supo navegar las internas de la casa con bajo perfil y terminó sorprendiéndolo a todos en la recta final.

La octava edición, ya en 2022 y otra vez por Telefe, fue la más comentada de los últimos años. Santiago “Santi” del Moro** condujo un reality que rompió récords de audiencia y tuvo como ganador a Marcos “El Colorado” Ginocchio**, el abogado salteño de 29 años que se llevó 13,5 millones de pesos y se transformó en uno de los participantes más queridos de la historia del formato.

La novena temporada, en 2023, coronó a Juliana “Furia” Díaz** no: la ganadora fue Julieta “Ju” Poggio**, la joven de 23 años que se impuso en una final muy peleada contra Nacho Castañares.

En 2024, la décima edición —la segunda consecutiva con alto impacto— tuvo como vencedor a Francisco “Fede” Massa**, participante que supo combinar estrategia y buena onda y se quedó con el primer puesto en una definición que mantuvo en vilo al país.

La edición más reciente, la número once, cerró con Martín “El Chino” Ku** como gran ganador. El cordobés, que ya había participado en ediciones anteriores, volvió con más experiencia y se llevó el premio mayor en 2025.

Más allá de los nombres y los premios, cada uno de estos ganadores marcó una época distinta de la televisión argentina. Algunos se mantuvieron en el medio, otros se alejaron; algunos generaron cariño eterno y otros, debates que todavía siguen en los grupos de WhatsApp. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo una máquina de fabricar famosos y de darte la posibilidad de entrar a una casa y salir convertido en figura nacional.

Lista completa de ganadores de Gran Hermano Argentina:

2001: María José “Cotita” Fernández

2002: Gabriel “El Mago” Corrado

2003: Vanessa Wolff

2010: Diego “El Chino” Castagnani

2011: Mariana Baccaro

2015: Nicolás Gásperi

2016: Mauricio D’Angelo

2022: Marcos “El Colorado” Ginocchio

2023: Julieta Poggio

2024: Federico Massa

2025: Martín Ku

Cada nombre cuenta una historia diferente y, sobre todo, refleja cómo cambió el país, la televisión y lo que el público busca en un reality a lo largo de casi 25 años.