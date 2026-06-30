Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos uno por uno quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano en la Argentina y qué pasó después con cada uno.

Gran Hermano es uno de los realities más longevos de la televisión argentina. Desde su estreno en 2001, el programa de Telefe (y antes de El Trece) coronó a 11 ganadores, cada uno con su historia particular y su impacto en la cultura pop local.

Marcelo “El Tirri” Tinelli no fue el primero, pero sí el que abrió el juego. En la edición debut, ganada por Silvana “La Chanchi” Martínez, el programa ya generaba furor. La Chanchi se llevó el premio mayor en 2001 y se convirtió en una figura mediática que luego participó de varios ciclos de TV.

En 2002, la segunda temporada tuvo como vencedor a Gabriel “El Mago” Corrado, un ilusionista que supo capitalizar su paso por la casa para seguir en el mundo del espectáculo. Su estilo excéntrico y sus trucos dentro de la casa lo hicieron inolvidable para la audiencia.

La tercera edición, emitida en 2003, coronó a Mariana “Naná” Fabbro. La joven rosarina se impuso en una final reñida y después transitó un camino más bajo perfil, alejada de los flashes.

Hubo que esperar hasta 2010 para la vuelta del reality en pantalla grande. Esa edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Diego “El Pollo” D’Elía, un cordobés carismático que se ganó el cariño del público con su espontaneidad. Su victoria lo catapultó a varios programas de entretenimiento.

En 2011 llegó el turno de Hernán “El Negro” Eyzaguirre, un participante que generó polémica dentro y fuera de la casa. Su estilo confrontativo dividió opiniones, pero se quedó con el primer puesto y el premio en efectivo.

La edición de 2015, otra vez por Telefe, fue ganada por Nacho Rodríguez. El joven de 22 años se convirtió en el ganador más joven hasta ese momento y después incursionó en la música y en redes sociales.

Cynthia “Coti” Romero se impuso en la temporada 2016. Proveniente de Mendoza, su carisma y su forma de relacionarse dentro de la casa la llevaron a la victoria. Tras el reality, participó de varios ciclos de baile y realities posteriores.

En 2022, con la vuelta del formato en su versión “histórica”, Santiago “Santi” del Moro condujo la que hasta ahora es la edición más vista de los últimos años. El ganador fue Marcos Ginocchio, un abogado jujeño que sorprendió por su bajo perfil y su estrategia inteligente. Su triunfo lo convirtió en uno de los ganadores más queridos de la historia reciente.

La edición 2023, conocida como GH 2023 o “La casa más famosa”, tuvo como ganador a Nacho Castañares. El joven de 23 años se quedó con el primer puesto tras una final muy disputada contra Juliana Díaz y Furia, dos de las participantes más polémicas del ciclo. Su victoria generó sorpresa en parte del público, pero fue celebrada por sus seguidores.

¿Y el 2024/2025? La actual edición, que se emite por Telefe con la conducción de Santiago del Moro, aún no tiene ganador definido. El reality sigue en emisión y los nombres que suenan como favoritos cambian semana a semana.

Más allá de los nombres, lo cierto es que cada ganador de Gran Hermano Argentina marcó un antes y un después en su vida. Algunos siguieron en el mundo del espectáculo, otros eligieron volver a la vida anónima y unos pocos lograron convertir su paso por la casa en una carrera sólida en redes y televisión.

El formato sigue demostrando que, más de dos décadas después, sigue teniendo la capacidad de generar conversación, polémica y, sobre todo, nuevos famosos que el público adopta o rechaza con pasión.