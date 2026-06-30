Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente, repasamos uno por uno a los ganadores de Gran Hermano Argentina, los premios que se llevaron y el impacto que tuvieron dentro y fuera de la casa.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más icónicos de la televisión local desde su estreno en 2001. A lo largo de sus 11 ediciones oficiales (más la versión Celebrity), el programa de Telefe generó debates, furor popular y, sobre todo, ganadores que marcaron un antes y un después en sus carreras.

El primer campeón fue Marcelo “El Tirri” Tinelli no, wait, el primer ganador fue Gabriel “Gabo” Pelizer en 2001. El cordobés de 29 años se llevó el premio mayor de $100.000 y se transformó en el rostro que abrió el camino del reality en el país. Su victoria fue vista por millones y consolidó el formato en la pantalla argentina.

En la segunda temporada (2002-2003), el triunfo fue para Romina “Mina” Ottolini, quien se impuso en una final muy disputada. La joven de Buenos Aires representó la figura de la “chica común” que conquistó al público con su espontaneidad y se llevó el premio en una época donde el programa aún competía con fuerte rating de otros ciclos.

La tercera edición tuvo como ganador a Mariano “El Dipy” Martínez, un nombre que después explotó en el mundo del espectáculo. Su carisma dentro de la casa y su posterior carrera como actor y conductor lo convirtieron en uno de los ganadores más recordados del ciclo.

Nadia Epstein se coronó en la cuarta temporada (2007), convirtiéndose en la primera mujer en ganar dos veces seguidas el reality. Su paso por la casa generó gran seguimiento y, al igual que varios de sus antecesores, intentó luego una carrera en los medios.

En 2010 llegó una de las ediciones más recordadas: la ganadora fue María Fernanda “Feri” Calviño, quien se impuso en una final con alto rating. Su victoria marcó un antes y un después en la forma en que el público se involucraba con los participantes a través de las redes sociales, que ya empezaban a tener peso.

La sexta temporada, emitida en 2011, tuvo como campeón a Ariel “El Tigre” Rodríguez, un participante que entró con perfil bajo y salió convertido en una figura popular. Su estilo directo y su forma de relacionarse dentro de la casa conquistaron al público.

En 2015, Nicolás “Nico” Gásperi se alzó con la victoria en una de las ediciones más largas hasta ese momento. El joven mendocino se llevó un premio importante y luego intentó desarrollar una carrera ligada al entretenimiento y a los negocios.

La octava temporada, ya bajo la conducción de Jorge Rial, tuvo como ganadora a Carolina “Caro” Ardohain. Su paso por la casa generó enorme seguimiento y, tras la victoria, se consolidó como una de las figuras más mediáticas del país, con presencia constante en programas de TV y redes.

En la novena edición (2022), el público volvió a elegir a un participante que generó controversia y cariño a partes iguales: Santiago “Santi” del Moro no, el ganador fue Marcos “El Colorado” Ginocchio, un joven de Salta que se llevó el premio de $15.000.000 y se convirtió en uno de los ganadores más queridos de las últimas temporadas por su perfil tranquilo y su forma de ser.

La décima temporada, la de 2023, fue ganada por Juliana “Furia” Díaz, quien se transformó en el gran fenómeno del reality. Su personalidad fuerte, sus enfrentamientos y su posterior carrera en los medios la colocaron como una de las participantes más recordadas de la historia reciente del programa.

Por último, la edición 2024-2025, aún fresca en la memoria, tuvo como ganador a Facundo “Facu” Rodríguez, quien se impuso en una final con altísimo rating y se llevó un premio millonario. Su victoria cerró un ciclo que volvió a demostrar el poder del formato en la televisión argentina.

Más allá de los nombres, cada ganador de Gran Hermano Argentina representó un pedazo de la sociedad de su época. Algunos aprovecharon el envión para construir carreras sólidas; otros quedaron como recuerdo de una temporada. Pero todos, sin excepción, entraron a la casa como desconocidos y salieron convertidos en figuras públicas.

El reality sigue siendo uno de los productos más rentables y comentados de la televisión nacional. Y aunque cambien los premios, las formas de votación y las plataformas, la esencia sigue siendo la misma: encerrar gente común y ver qué pasa cuando la cámara los mira 24 horas al día. Los ganadores son, al final, solo la punta visible de un fenómeno que ya lleva más de dos décadas.