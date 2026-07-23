Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos uno por uno los ganadores de Gran Hermano Argentina, sus premios y el impacto que generaron dentro y fuera de la casa.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más icónicos de la televisión local desde su estreno en 2001. A lo largo de sus 11 ediciones —incluyendo la versión de Telefe y la reciente de GH 2022-2023—, miles de participantes pasaron por la casa, pero solo uno se llevó el gran premio cada temporada.

La primera edición, emitida por Telefe en 2001, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” de la Torre, quien se impuso en un final recordada por su carisma y el apoyo popular. El Tirri se llevó 100 mil dólares y se transformó en un verdadero fenómeno mediático de la época.

En 2002, la segunda temporada coronó a Gabriel “El Mago” Koron, un ilusionista que cautivó al público con su personalidad excéntrica. Koron se destacó por sus trucos dentro de la casa y logró el 52% de los votos en la final.

La tercera edición, en 2003, fue para Silvana “La Colo” Succi. La rosarina se convirtió en la primera mujer en ganar el reality y marcó un quiebre importante en la historia del programa. Su carisma y honestidad le valieron el apoyo masivo.

En 2007, después de una pausa, regresó el programa con Romina “Mina” Ott, quien derrotó en la final a Diego “El Cebolla” Brizuela. Ott se llevó el premio mayor y consolidó su carrera en los medios.

La edición de 2010 tuvo un final polémico: Marianela “Marian” Mirra se coronó ganadora tras una temporada cargada de controversias y fuerte seguimiento mediático. Su victoria dividió aguas entre el público.

En 2011, Agustín “Tín” Montero se quedó con el título tras una final muy ajustada. El participante, que había ingresado como comodín, demostró una gran capacidad de adaptación y ganó la simpatía general.

La séptima temporada, en 2015, fue ganada por Nicolás “Nico” Gásperi. El joven de 22 años se impuso en una final que marcó récord de audiencia para esa época y se llevó tres millones de pesos.

En 2016, Mauricio “Mauri” D’Agostini se convirtió en el ganador de la octava edición. Su paso por la casa estuvo marcado por su perfil bajo y su buena relación con casi todos los participantes.

La edición de 2022 marcó el regreso del programa después de seis años de ausencia. Juliana “Furia” Díaz se posicionó como una de las participantes más polarizantes de la historia, pero finalmente Santiago “Santi” del Moro no fue el conductor de aquella temporada. El ganador fue Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado jujeño de 26 años que se llevó 17 millones de pesos y se transformó en uno de los ganadores más queridos del reality.

La edición más reciente, Gran Hermano 2023-2024, tuvo un final histórico. María Laura “Lali” Espósito no participó, pero sí lo hizo Furia, que se transformó en fenómeno viral. Finalmente, Francisco “Fede” Massa no fue el ganador: el trofeo quedó en manos de Santiago “Santi” Díaz, quien superó en la final a Furia y se convirtió en el último campeón hasta la fecha.

Cada ganador de Gran Hermano Argentina dejó su huella. Algunos aprovecharon el impulso para construir carreras sólidas en televisión y redes; otros desaparecieron del radar público. Lo cierto es que el reality sigue siendo un generador de celebridades instantáneas y un espejo de la sociedad argentina en cada ciclo.

Lista completa de ganadores:

2001: Marcelo “El Tirri” de la Torre

2002: Gabriel “El Mago” Koron

2003: Silvana “La Colo” Succi

2007: Romina “Mina” Ott

2010: Marianela “Marian” Mirra

2011: Agustín “Tín” Montero

2015: Nicolás “Nico” Gásperi

2016: Mauricio “Mauri” D’Agostini

2022: Marcos “El Colorado” Ginocchio

2023-2024: Santiago “Santi” Díaz

El programa demostró una vez más su capacidad para generar conversación nacional. Con el correr de los años, los premios se multiplicaron y el impacto mediático se potenció gracias a las redes sociales, que convierten cada edición en un fenómeno viral que trasciende la pantalla.