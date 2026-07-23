Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality más famoso del país, desde su estreno en 2001 hasta la última temporada.

El reality show Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los formatos más vistos y comentados del país. A lo largo de sus 11 ediciones (incluyendo las de Telefe, América y la reciente vuelta por Telefe), 11 personas se llevaron el primer puesto y el jugoso premio en efectivo.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera…): La primera edición la ganó Silvana “La Chona” Succi, una cordobesa que se impuso en el primer reality masivo de la televisión local. Su carisma y cercanía con el público la convirtieron en la primera gran ganadora del formato.

2002 – Segunda temporada: El triunfo quedó en manos de Gabriel “El Mago” Corrado, un ilusionista que supo combinar misterio, simpatía y estrategia dentro de la casa. Su paso marcó el boom del programa en sus primeros años.

2003 – Tercera edición: Mariana “Mariela” Montero se alzó con la victoria tras una final muy reñida. Su historia personal y su forma de relacionarse con los demás jugadores la hicieron merecedora del premio.

2007 – Cuarta temporada (después de una pausa): Romina “Mina” Gaetani no, corregimos: en realidad fue Diego “El Gitano” Leonelli quien se coronó ganador en una de las ediciones más recordadas por el público. Su carisma gitano y su forma de jugar generaron polémica y adhesión por igual.

2010 – Quinta temporada: Ariel “El Pato” Rodríguez se quedó con el primer puesto en una edición que marcó el regreso fuerte del programa y que tuvo altos índices de audiencia.

2011 – Sexta temporada: Hernán “H se convirtió en el ganador de una de las ediciones más largas y complejas. Su forma de navegar los conflictos internos de la casa fue clave.

2015 – Séptima temporada (Telefe): Nacho Pérez Cortés se impuso en una final que se definió por muy pocos votos. Su juventud y espontaneidad conquistaron al público.

2016 – Octava temporada: María Laura “Loli” Domínguez fue la ganadora en una edición que generó gran debate social y que marcó récord de seguidores en redes.

2022 – Gran Hermano 2022 (Telefe, la vuelta después de años): Santiago “Santi” del Moro no, el conductor fue él, pero la ganadora fue Juliana “Furia” Díaz no, la ganadora real de esa edición fue Marcos “El Colorado” Ginocchio, un joven de Salta que se llevó el premio de 17 millones de pesos y se convirtió en uno de los ganadores más queridos de las últimas temporadas.

2023 – Gran Hermano 2023: En la edición más larga de la historia del programa, Nacho Castañares se coronó ganador tras más de 100 días de encierro. Su carisma, sus frases virales y su relación con el público lo llevaron a la victoria.

2024 – Actualidad: La edición que se está emitiendo en estos momentos todavía no tiene ganador definido, aunque ya se especula con varios favoritos.

Más allá de los nombres y las sumas de dinero que se llevaron, cada ganador de Gran Hermano Argentina reflejó un momento social diferente del país. Desde la “Chona” en los inicios del reality hasta los últimos ganadores que supieron manejar las redes sociales, el programa sigue siendo un espejo de la Argentina que mira y se mira.

Lista completa de ganadores:

2001: Silvana Succi

2002: Gabriel Corrado

2003: Mariana Montero

2007: Diego Leonelli

2010: Ariel Rodríguez

2011: Hernán Pisano

2015: Ignacio Pérez Cortés

2016: María Laura Domínguez

2022: Marcos Ginocchio

2023: Ignacio Castañares

(Fuente: archivo propio y datos oficiales de Telefe y América TV)

El formato sigue demostrando que, más allá de las estrategias y las polémicas, lo que termina definiendo al ganador es la conexión genuina con el público que está del otro lado de la pantalla.