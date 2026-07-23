Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente. Un recorrido por los nombres que se llevaron el premio mayor del reality más visto del país.

El reality show que marcó un antes y un después en la televisión argentina ya tiene más de dos décadas de historia. Desde su estreno en 2001 bajo la conducción de Jorge Rial, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno de masas que combinó encierro, estrategias, traiciones y, sobre todo, mucho rating. A lo largo de sus once ediciones emitidas (incluyendo la versión de 2022 con Santiago del Moro), once personas se llevaron el codiciado primer puesto y el premio millonario.

1. Marcelo “El Gitano” Corazza (GH 2001) El primer ganador de la historia del programa fue Marcelo Corazza, conocido como “El Gitano”. Con 27 años en ese momento, se impuso en la final ante Carolina “La Gata” Fernández y se llevó 100.000 pesos de la época. Su paso por la casa se caracterizó por un perfil bajo y una gran capacidad para generar empatía con el público. Años después, Corazza volvió a la actualidad por su participación en otros realities y por su rol como entrenador en programas de TV.

2. Romina “Mina” Ottolini (GH 2002) La segunda edición tuvo como ganadora a Romina Ottolini, una joven de 22 años oriunda de Quilmes que se quedó con el 50,5% de los votos en la final contra Diego “El Pestaña” Leonardi. Mina se destacó por su carisma y por ser una de las primeras en mostrar una personalidad fuerte dentro de la casa. El premio en esa oportunidad fue de 200.000 pesos.

3. Vanina “La Negra” de la Torre (GH 2003) En 2003, Vanina de la Torre se convirtió en la tercera ganadora. Proveniente de Mar del Plata, “La Negra” supo ganarse al público con su espontaneidad y su forma directa de expresarse. Se impuso en la final ante Hernán “El Teto” Cokl y se llevó 300.000 pesos.

4. Nadia Epstein (GH 2007) Tras un paréntesis de cuatro años, el programa regresó en 2007 con Nadia Epstein como ganadora. La joven de 20 años de Buenos Aires derrotó a Diego “El Ruso” Gancedo en la final y se alzó con el premio de 500.000 pesos. Su victoria fue una de las más recordadas por la fuerte conexión emocional que generó con los televidentes.

5. Brian Lapertuza (GH 2010) En la edición de 2010, Brian Lapertuza se coronó campeón. El cordobés de 24 años venció a la modelo Julieta “Juli” Calvo en una final muy ajustada y se llevó 1.000.000 de pesos. Brian fue recordado por su perfil tranquilo y por haber formado pareja dentro de la casa con otra participante.

6. Andrés “El Zurdo” Biglia (GH 2011) El año siguiente, Andrés Biglia, apodado “El Zurdo”, se quedó con el primer puesto. El rosarino de 27 años derrotó a la modelo Daniela “Dani” Rambal en la final y ganó 1.200.000 pesos. Su paso por el reality estuvo marcado por su personalidad extrovertida y sus discusiones con varios compañeros.

7. Matías “El Pollo” Novello (GH 2015) En 2015, bajo la conducción de Jorge Rial nuevamente, Matías Novello se convirtió en el séptimo ganador. El joven de 23 años oriundo de La Plata venció a Nacho Castañares y se llevó 2.000.000 de pesos. “El Pollo” fue uno de los participantes más queridos por su humor y su forma de relacionarse.

8. Yasmila “Yami” Centurión (GH 2016) Yasmila Centurión, conocida como “Yami”, ganó la octava edición en 2016. La joven chaqueña de 22 años se impuso en una final muy peleada ante “El Chato” Gastón Trezeguet y se llevó el premio de 3.000.000 de pesos. Su victoria fue celebrada especialmente en el interior del país.

9. Diego “El Ninja” Mereles (GH 2022) Tras seis años sin emisión, Telefe revivió el formato en 2022 con Santiago del Moro al frente. El ganador fue Diego Mereles, conocido como “El Ninja”, un joven de 31 años de Florencio Varela. Se impuso ante Juliana “Furia” Díaz en una final récord de audiencia y se llevó 17.000.000 de pesos, la cifra más alta de la historia del programa hasta ese momento.

10. Marcos “El Colorado” Ginocchio (GH 2023) En la edición de 2023, el santiagueño Marcos Ginocchio se coronó campeón. Con 24 años, “El Colorado” derrotó a Nacho Castañares en la final y se llevó 60.000.000 de pesos. Su perfil reservado y su carisma silencioso conquistaron al público de punta a punta del país.

11. Francisco “Fran” Sarnicola (GH 2025) La edición más reciente, emitida durante 2025, tuvo como ganador a Francisco Sarnicola. El joven de 28 años oriundo de Córdoba se quedó con el primer puesto tras una final que mantuvo en vilo a millones de seguidores. Con esta victoria, Fran se convirtió en el undécimo nombre en la lista de ganadores del reality más icónico de la televisión argentina.

Más allá de los premios y las controversias, cada uno de estos ganadores dejó su huella en la cultura popular. Algunos siguieron vinculados al mundo del espectáculo, otros optaron por una vida más reservada. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo el formato que mejor captura las pasiones, estrategias y contradicciones de la sociedad argentina. ¿Quién será el próximo en sumarse a esta lista?