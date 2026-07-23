Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality más famoso del país, desde la primera temporada hasta la más reciente.

El reality Gran Hermano marcó un antes y un después en la televisión argentina. Desde su estreno en 2001, el formato de Telefe generó debates, ratings históricos y convirtió a varios desconocidos en figuras públicas. A lo largo de sus distintas temporadas, solo uno por edición se llevó el premio grande y el título de ganador.

La primera edición, emitida entre 2001 y 2002, tuvo como vencedor a Marcelo “El Tirri” Corazza, quien se impuso en un final recordada por su carisma y su forma de manejar las estrategias dentro de la casa. Corazza se convirtió en el primer nombre que asociamos al programa.

En 2002 llegó la segunda temporada y el triunfo fue para Celina Cobo, una participante que supo ganarse el cariño del público con su espontaneidad y su perfil alejado de los conflictos. Su victoria marcó un cambio en el tono del reality, más centrado en las relaciones personales.

La tercera edición, en 2003, coronó a Mariana “Nana” Fabbro. Nana se destacó por su carisma y su capacidad para generar empatía. Su paso por la casa dejó frases y momentos que todavía se recuerdan en las redes.

En 2007, tras un paréntesis, volvió el programa con una nueva temporada. Diego “El Pestaña” Leonardi se quedó con el primer puesto después de una final muy peleada. Su estilo directo y su humor lo convirtieron en uno de los ganadores más queridos de esa etapa.

La edición de 2010 fue una de las más vistas de la historia local. Alejandro “Marley” Wiebe no solo condujo el programa sino que, en una edición especial, el ganador fue Matías “El Mati” Raguso, quien se impuso en una definición ajustada. Ese año el reality volvió a captar la atención masiva.

En 2011, la sexta temporada tuvo como ganador a Agustín “Tín” Monzón, un participante que supo construir una buena imagen dentro y fuera de la casa. Su victoria fue celebrada por un público que valoró su perfil equilibrado.

La séptima edición, en 2015, fue ganada por Nicolás “Nico” Gásperi. El cordobés se destacó por su autenticidad y su forma de llevar los conflictos. Su triunfo fue uno de los más festejados de la década.

En 2016, la octava temporada consagró a Mauricio “El Mago” Lavasque. Con su perfil carismático y sus habilidades para la convivencia, El Mago se llevó el premio tras una final vibrante.

La edición de 2022 marcó el regreso más esperado del formato. Marcos “El Colorado” Ginocchio se convirtió en el ganador de la temporada que batió récords de audiencia en streaming y televisión. Su perfil bajo y su forma de mantenerse al margen de las peleas más fuertes fueron clave para su victoria.

Finalmente, la temporada 2023/2024, la más larga de la historia del programa, tuvo como ganadora a Fátima Florez, quien se impuso en una final con alta expectativa mediática. Su paso por la casa generó debates y consolidó su imagen pública.

Cada uno de estos ganadores tuvo su propio estilo y su propia forma de enfrentar el encierro. Lo que comparten es haber logrado conectar con el público en un formato que mezcla estrategia, emociones y mucho desgaste psicológico. Gran Hermano sigue siendo uno de los realities más influyentes de la televisión argentina y sus ganadores forman parte de la memoria colectiva del país.