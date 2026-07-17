Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde el primer reality en 2001 hasta la más reciente versión de 2025.

Gran Hermano se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados de la televisión argentina desde su estreno en 2001. A lo largo de once ediciones, once ganadores se llevaron el premio mayor y la fama que el programa suele dejar como herencia.

La primera temporada, emitida por Telefe entre 2001 y 2002, tuvo como ganador a Marcelo “Tetas” Corazza, quien se impuso en una final muy ajustada y luego tuvo una carrera mediática irregular. Le siguió en 2002-2003 Mariana “Nana” Fabbro, una de las pocas mujeres que logró el primer puesto en la historia del reality.

En 2007, la tercera edición coronó a Rodrigo Noya, un joven de 18 años que se convirtió en uno de los ganadores más queridos por el público. La edición de 2010, ya con un formato renovado, fue para Diego “El Cordobés” Matamoros, quien capitalizó su carisma y su forma de hablar para quedarse con el millón de pesos.

La quinta temporada, en 2015, tuvo un final polémico y terminó con Nicolás “Nico” Gásperi como vencedor. Dos años después, en 2016, Mauricio “El Dipy” D’Alessandro se impuso en una final recordada por su alto rating y por el apoyo masivo de sus seguidores.

La séptima edición, en 2018, fue ganada por Marcos “El Colorado” Ginocchio, un cordobés que supo ganarse al público con su perfil bajo y su honestidad. En 2022, ya bajo la conducción de Santiago del Moro y con una vuelta al formato clásico, el triunfo fue para Julieta Poggio, la primera mujer en ganar después de 19 años.

La edición 2023 marcó un récord de audiencia y tuvo como ganador a Marcos “El Chino” Montes, quien se quedó con los 100 millones de pesos en juego. En 2024, Facundo “El Chino” Pérez se llevó el trofeo en una final muy disputada contra varios competidores fuertes.

La última edición, que se extendió hasta 2025, coronó a Tomás Holder como el gran ganador, quien recibió el premio en una gala que rompió récords de audiencia en las plataformas de streaming.

Más allá de los premios económicos, cada ganador de Gran Hermano Argentina tuvo su propio recorrido posterior: algunos siguieron en la televisión, otros incursionaron en la música, la actuación o simplemente volvieron a la vida privada. El programa sigue siendo sinónimo de debate, viralidad y fenómenos de masas que trascienden la pantalla.

Lista completa de ganadores

2001-2002: Marcelo “Tetas” Corazza

2002-2003: Mariana “Nana” Fabbro

2007: Rodrigo Noya

2010: Diego “El Cordobés” Matamoros

2015: Nicolás “Nico” Gásperi

2016: Mauricio “El Dipy” D’Alessandro

2018: Marcos “El Colorado” Ginocchio

2022: Julieta Poggio

2023: Marcos “El Chino” Montes

2024: Facundo “El Chino” Pérez

2025: Tomás Holder

Cada uno de estos nombres quedó marcado en la memoria colectiva del público argentino que, edición tras edición, sigue sentándose frente al televisor o la tablet para seguir las 24 horas de la casa más famosa del país.