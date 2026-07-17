Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, con el contexto de cada victoria y lo que pasó después con cada uno.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más icónicos de la televisión local desde su estreno en 2001. A lo largo de once ediciones, miles de participantes pasaron por la casa, pero solo once se llevaron el primer premio y el título de ganador.

La primera edición, emitida por Telefe en 2001, tuvo como ganador a Marcelo “Teto” Rodríguez, quien se impuso en una final reñida y se convirtió en el primer “hermanito” de la historia. Su paso por el reality lo catapultó a la fama, aunque con el tiempo se alejó de los medios.

En 2002, la segunda temporada vio triunfar a Gerardo “El Oso” Mantovani, un participante carismático que ganó el afecto del público con su personalidad extrovertida. Su victoria marcó el pico de popularidad del formato en sus primeros años.

La tercera edición llegó recién en 2010, tras varios años de ausencia. Diego “El Cordobés” Najas se alzó con el triunfo en una final que marcó récord de rating. Su imagen de joven del interior, simple y carismático, conectó profundamente con la audiencia. Después del reality incursionó en el mundo del espectáculo y la televisión.

En 2011, Marianela “Marian” Mirra se convirtió en la primera mujer en ganar el reality. Su victoria en la cuarta temporada fue celebrada como un hito de empoderamiento femenino dentro del formato. Lamentablemente, Marian falleció en 2012 en un accidente de tránsito.

La quinta edición, emitida en 2015, tuvo como ganador a Nicolás “Nico” Gásperi. El participante, que ya había sido parte de ediciones anteriores como “intruso”, logró revertir su imagen y ganó con el apoyo masivo del público.

En 2016 se vivió una de las ediciones más recordadas. Jorge “El Travieso” Rial no compitió, pero su hijo Gastón “Gato” Rial se coronó ganador de la sexta temporada. Su paso por la casa generó enorme expectativa mediática por su vínculo familiar con el conductor.

La séptima temporada, en 2018, tuvo como vencedor a Santiago “Santi” Corvalán, un joven que supo ganarse el cariño del público con su autenticidad y sus debates dentro de la casa. Tras la victoria, mantuvo un perfil bajo.

En 2022 regresó el reality con una edición especial conducida por Santiago del Moro. Juliana “Furia” Díaz se convirtió en una de las participantes más polarizantes de la historia, pero el ganador fue Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado jujeño que cautivó con su personalidad tranquila y su forma de resolver conflictos.

La décima edición, emitida entre 2023 y 2024, rompió todos los récords de audiencia y duración. María José “Majo López** se coronó ganadora tras más de 200 días en la casa. Su victoria fue celebrada por su crecimiento personal durante el encierro y su capacidad para navegar las tensiones del grupo.

La edición más reciente, Gran Hermano 2025, vio triunfar a Mauro “El Duko” Dávila, quien se impuso en una final muy ajustada contra otros fuertes competidores. Su estilo directo y su manejo de las redes fueron clave en su victoria.

Cada uno de estos ganadores representa una época distinta de la televisión argentina y del propio formato. Algunos mantuvieron una carrera en los medios, otros eligieron volver a la vida anónima. Lo que todos tienen en común es haber marcado un antes y un después en sus vidas al cruzar la puerta de la casa más famosa del país.

Más allá de polémicas, ratings y estrategias, Gran Hermano sigue siendo un fenómeno cultural que refleja, para bien y para mal, parte de la sociedad argentina de cada momento.