Llega a Buenos Aires la obra Votemos con un elenco multiestelar: fecha y cómo comprar entradas

La comedia teatral Votemos, con un elenco de primera línea, se estrena en Argentina. Conocé la fecha exacta y dónde adquirir las entradas para esta producción.

Una de las producciones teatrales más esperadas del año ya tiene fecha de arribo a la Argentina. Se trata de Votemos, una comedia que combina humor, política y reflexión, y que llega con un elenco multiestelar que reúne algunos de los nombres más potentes del teatro y la televisión local.

Según lo informado por la productora, las funciones comenzarán el viernes 12 de septiembre de 2025 en el Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires. La obra se presentará de jueves a domingo, con funciones a las 20.30 hs, y se extenderá por toda la temporada de primavera y verano.

El elenco está integrado por figuras de la talla de Natalia Oreiro, Guillermo Francella, Soledad Villamil, Luisana Lopilato, Juan Minujín y Ernesto Alterio, entre otros. La dirección corre por cuenta de un reconocido nombre del off y la comedia contemporánea, que logró reunir a este dream team para una propuesta que promete ser uno de los hits de la cartelera porteña.

¿De qué se trata Votemos?

La obra, originalmente escrita por un dramaturgo español y adaptada para el público argentino, gira en torno a un grupo de vecinos que debe decidir, en medio de una asamblea barrial caótica, el destino de un espacio público. Con toques de sátira política, la pieza explora el ejercicio de la democracia, los egos, las mentiras y las alianzas inesperadas. Según quienes ya la vieron en su versión original, es una comedia ágil, inteligente y con varios momentos que invitan a la carcajada y a la reflexión.

El texto fue adaptado por un guionista local para que dialogue con la realidad argentina actual, con guiños a la grieta, las campañas electorales y los debates de barrio. “Es una obra que no toma partido, pero que se ríe de todos”, anticipó uno de los productores en diálogo con medios especializados.

Cómo comprar las entradas

Las localidades ya están a la venta a través del sistema Ticketek. Los precios van desde los $12.000 para las plateas más económicas hasta $28.000 para las butacas VIP. Hay descuentos del 20% para jubilados, estudiantes y grupos de más de cuatro personas, y abonos para las funciones de jueves y viernes con beneficios adicionales.

Para adquirirlas, ingresá al sitio oficial de Ticketek, buscá “Votemos” y seleccioná la fecha y ubicación deseada. Se recomienda comprar con anticipación, ya que se espera una gran demanda por el poder de convocatoria del elenco.

Un estreno que genera expectativa

La llegada de Votemos a Buenos Aires no es un dato menor en un año electoral. La obra llega en un momento en que el debate público sobre la democracia, la participación y la dirigencia está más vivo que nunca. Combinar un elenco de ese calibre con un texto que invita a pensar, sin caer en el panfleto, parece la fórmula perfecta para llenar la sala noche tras noche.

Lautaro Fenoglio, redactor de espectáculos y cultura de Última Hora Diario, ya anticipó que irá a ver la obra en sus primeras funciones: “Es el tipo de propuesta que mezcla risa con algo más profundo, y eso siempre deja huella”.

Las entradas ya están disponibles. Si querés asegurarte un lugar para ver a algunos de los actores más queridos del país sobre el mismo escenario, no esperes hasta último momento.