Famosos en el estreno de Las aventuras de Peppa Pig: la alfombra rosa que reunió a celebridades

Actores, influencers y figuras de la TV se dieron cita en el preestreno de la nueva película de Peppa Pig. Mirá las fotos y quiénes fueron los más destacados de la noche.

La noche del jueves se vivió un estreno especial en Buenos Aires: la presentación de Las aventuras de Peppa Pig, la nueva película que trae a la cerdita más famosa de la pantalla grande con historias inéditas y un formato cinematográfico renovado. El evento, organizado por Entertainment One y distribuido localmente, convocó a una lista variada de famosos que no quisieron perderse el momento.

En la alfombra rosa, que emulaba el característico color de Peppa, se vio a figuras del mundo del espectáculo, la televisión y las redes sociales. Entre los más destacados apareció Florencia Peña, que llegó acompañada de su hijo y contó que la pequeña es fanática de la serie desde hace años. "Es un personaje que genera ternura y enseña valores", dijo ante las cámaras.

También se hizo presente Carla Conte, quien posó con entusiasmo y recordó que sus hijos crecieron viendo los episodios cortos. El influencer Iván de Pineda sorprendió con su presencia, confesando que la cita era más por nostalgia que por los más chicos de la familia. "Peppa Pig es parte de una generación", bromeó.

Del lado de las mamás famosas, Pampita (Carolina Ardohaín) llegó impecable y contó que sus hijos más pequeños ya conocen a Peppa de memoria. Junto a ella se vio a Zulma Reyno, que aprovechó para charlar sobre la importancia de llevar a los niños al cine en familia.

Otras presencias confirmadas fueron las de Sofía Pachano, Guido Kaczka y la conductora infantil Sole Ravioli, que se sacó fotos con los más chicos presentes. El clima fue distendido, con globos, photocall temático y hasta una réplica gigante de la casa de Peppa para las fotos.

Según los organizadores, la película combina animación clásica con nuevas secuencias y un mensaje sobre la amistad y la curiosidad. Se espera que llegue a las salas del país en las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones de invierno.

El estreno sirvió también para que varias celebridades compartieran en sus redes historias y fotos con el hashtag oficial, lo que rápidamente se volvió tendencia en las plataformas. Para muchos, fue una noche de regreso a la infancia y, para los más pequeños, la oportunidad de ver a su heroína en la pantalla grande.

Desde Última Hora Diario relevamos las imágenes más compartidas del evento y confirmamos que la convocatoria superó las expectativas, con más de 80 invitados entre artistas, periodistas y familias del medio. Peppa Pig, una vez más, demostró que trasciende generaciones.