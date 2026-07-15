Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, con los premios que se llevaron y el contexto de cada final.

Gran Hermano Argentina volvió con fuerza en 2022 de la mano de Santiago del Moro y Telefe, convirtiéndose otra vez en uno de los programas más vistos del año. Desde su debut en 2001, el reality ya tuvo once ediciones y once ganadores que se llevaron el codiciado premio en efectivo y, en algunos casos, un auto cero kilómetro.

La primera edición, emitida por Telefe en 2001 y conducida por Jorge Rial, coronó a Marcelo “El Tirri” D´Alessio. El exmodelo se impuso en una final ajustada y se llevó 100 mil dólares. Su paso por la casa marcó un antes y un después en la televisión argentina, con audiencias que superaban los 40 puntos de rating.

En 2002, la segunda temporada tuvo como ganador a Gabriel “El Mago” Corrado, un ilusionista que supo ganarse al público con su carisma y trucos dentro de la casa. Se llevó el primer premio de 200 mil pesos de la época.

La tercera edición, en 2003, quedó en manos de Silvana “La Chanchi” Martínez. Fue la primera mujer en ganar el reality y su victoria generó una enorme repercusión. Se llevó 200 mil pesos y un auto.

Tras un paréntesis de varios años, el programa regresó en 2010 con Diego “El Pollo” Álvarez como conductor. El ganador fue Ariel “El Tucumano” Rodríguez, quien derrotó en la final a Hernán “El Negro” Eyzaguirre. Rodríguez se llevó 200 mil pesos.

En 2011, Mariana “Nana” Nanni se convirtió en la segunda mujer en ganar Gran Hermano. Su carisma y su forma de relacionarse con los demás jugadores le valieron el apoyo masivo del público. Se llevó 200 mil pesos y un Renault Clio.

La edición 2012 fue ganada por Matías “El Rulo” Sayago, un cordobés que se destacó por su espontaneidad. Fue una de las finales más peleadas de la historia del programa.

En 2015, Nicolás “Nico” Gásperi se impuso en una edición marcada por la polémica y los cruces fuertes dentro de la casa. Se llevó el premio mayor de la temporada.

La novena edición, en 2016, tuvo como ganador a Mauricio “El Dipy” D´Alessandro, un participante que ya era conocido en el ambiente artístico y que supo capitalizar su imagen para llevarse la victoria.

En 2022, con el regreso del formato y la conducción de Santiago del Moro, Juliana “Furia” Díaz se convirtió en la gran ganadora. Su paso por la casa fue uno de los más recordados de las últimas temporadas, con un fuerte apoyo del público que la acompañó hasta la final. Se llevó 17 millones de pesos.

La edición más reciente, Gran Hermano 2023-2024, tuvo como ganador a Marcos Ginocchio, un joven de Salta que se destacó por su perfil bajo, su inteligencia emocional y su forma de resolver los conflictos. Marcos se llevó 60 millones de pesos y se convirtió en el ganador mejor pago de la historia del reality en Argentina.

Más allá de los premios en efectivo, cada ganador se llevó algo distinto: fama, exposición mediática, oportunidades laborales y, en muchos casos, la posibilidad de seguir vinculado al mundo del espectáculo. Algunos supieron capitalizarlo, otros quedaron más ligados al recuerdo de aquella temporada.

Con el formato ya consolidado como uno de los realities preferidos de los argentinos, es probable que haya nuevas ediciones. Por ahora, estos son los once nombres que lograron ganar Gran Hermano Argentina.