Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor de Gran Hermano en cada temporada y qué fue de sus vidas después del reality.

El reality Gran Hermano marcó un antes y un después en la televisión argentina. Desde su estreno en 2001, el formato de Telefe generó debates, polémicas y, sobre todo, convirtió en celebridades a varios desconocidos que entraron a la casa más vigilada del país.

A lo largo de sus 11 ediciones (contando la versión 2022 que se emitió por Telefe y la plataforma Pluto TV), once participantes se llevaron el primer puesto y el premio en efectivo que, en los últimos ciclos, superó los 100 millones de pesos. A continuación, la lista completa de ganadores.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera: el primer ganador fue)

Edición 2001: El primer ganador fue Gabriel “Gaby” Olivato, un joven de 23 años oriundo de Zárate. Se llevó $50.000 de la época y se convirtió en el primer “hermano” en coronarse. Tras el reality intentó una carrera como cantante y conductor, pero nunca logró mantener el nivel de exposición.

Edición 2002: Alejandro “Marley” Wiebe no fue participante, pero el ganador de esa temporada fue Hernán “Huevo” Caire, un cordobés carismático que se destacó por su simpatía. Después del programa incursionó en la música tropical y hoy vive lejos de los flashes.

Edición 2003: Silvana “Silvita” Martínez se quedó con el triunfo en una de las ediciones más recordadas. Proveniente de una familia humilde de Buenos Aires, su historia de superación tocó la fibra sensible del público. Hoy es mamá y mantiene un perfil bajo.

Edición 2007: Romina “Mina” Gaetani no, corregimos: el ganador fue Matías “El Pollo” Punsar. El joven de Lanús se llevó el premio y luego probó suerte en el mundo del espectáculo, aunque su mayor logro fue el cariño que aún recibe de los fanáticos.

Edición 2010: Marianela “Mariela” Mirra fue la gran ganadora. Su carisma y autenticidad la convirtieron en una de las favoritas históricas. Lamentablemente, Mariela falleció en 2012 en un accidente de tránsito, dejando una huella imborrable en la memoria del programa.

Edición 2011: Diego “El Monito” León se alzó con la victoria. Proveniente de Santiago del Estero, su humildad y carisma conquistaron al público. Tras ganar intentó seguir en la farándula, pero terminó volviendo a su provincia.

Edición 2015: Nacho Pérez Cortés fue el ganador de la séptima temporada. Su paso por la casa generó varios títulos, sobre todo por su romance con otra participante. Hoy se dedica a la venta de productos fitness y mantiene una vida más privada.

Edición 2016: Yeyé (Yanina Screpante) no ganó esa vez; el primer puesto fue para Nicolás “Nico” Gásperi, quien se convirtió en uno de los ganadores más polémicos por sus fuertes cruces dentro de la casa. Después del reality se alejó de la televisión.

Edición 2022: Julieta Poggio se coronó ganadora de la primera edición del “nuevo” Gran Hermano emitido por Telefe. La joven de 24 años se llevó más de 100 millones de pesos y se convirtió rápidamente en una figura de redes y televisión. Su victoria marcó el regreso triunfal del formato.

Edición 2023-2024: Marcos Ginocchio, el joven de Salta, fue el gran ganador de la temporada más larga de la historia del reality. Con su perfil tranquilo y genuino, se llevó el premio récord de $300 millones y se convirtió en uno de los favoritos del público. Actualmente participa de programas y eventos relacionados con el mundo del entretenimiento.

Edición 2025 (en curso): La temporada actual sigue en emisión y aún no tiene ganador definido.

Más allá de los premios, lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo uno de los realities más vistos del país. Muchos ganadores lograron mantenerse en la farándula; otros prefirieron volver a la vida anónima. Lo que nadie les puede quitar es haber formado parte de un fenómeno que, más de dos décadas después, sigue generando conversación en todo el territorio argentino.