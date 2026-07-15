ATAV 2: Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2 estrena el 11 de agosto por Telefe

La segunda temporada de la exitosa tira histórica de Telefe ya tiene fecha y horario confirmados. La producción vuelve con más drama, venganza y romance ambientados en la Argentina de los años 30.

La espera terminó para los fanáticos de las telenovelas históricas. ATAV 2: Argentina, Tierra de Amor y Venganza ya tiene fecha y horario de estreno oficial: llegará a las pantallas de Telefe el lunes 11 de agosto a las 21.30 horas.

La confirmación llegó este martes a través de un comunicado del canal y fue rápidamente replicada por los principales medios del país. La segunda temporada retoma la historia donde la dejó la primera entrega, con los conflictos de poder, amores prohibidos y venganzas cruzadas que convirtieron a la producción en uno de los fenómenos de rating de 2023 y 2024.

Según anticiparon desde la producción, la nueva temporada mantendrá el mismo espíritu de época, con una reconstrucción minuciosa de la Argentina de los años 30, pero incorporará nuevos personajes y giros argumentales que prometen sorprender incluso a quienes siguieron la primera entrega.

¿Qué se viene en ATAV 2?

La trama volverá a centrarse en las vidas cruzadas de inmigrantes, estancieros, obreros y figuras del bajo fondo porteño. Si bien el elenco principal se mantiene casi intacto —con nombres como Benjamín Vicuña, Dolores Fonzi, Alberto Ajaka y la participación especial de Mercedes Morán—, se suman caras nuevas que aún no fueron reveladas oficialmente.

La primera temporada logró captar la atención de un público transversal, desde jóvenes que la siguieron por streaming hasta un público más adulto que se reencontró con el género de la telenovela tradicional. El éxito se replicó en plataformas como Netflix, donde la serie sigue estando entre las más vistas en varios países de la región.

Desde Telefe destacaron que la decisión de estrenar en horario prime time responde a la confianza en el producto y al buen desempeño que tuvo la primera temporada en ese mismo slot. “Es una apuesta fuerte de ficción nacional de calidad”, afirmaron fuentes del canal.

Los que ya están ansiosos por volver a sumergirse en esa Buenos Aires de conventillos, estancias y pasiones desbordadas tendrán que esperar solo unas semanas más. Mientras tanto, el canal comenzó a soltar teasers y fotografías que muestran el regreso de los personajes más queridos (y odiados) del universo ATAV.

Un género que resiste

En un año donde la ficción local busca reafirmarse frente a la irrupción de las plataformas, ATAV 2 se presenta como una de las grandes apuestas de la pantalla abierta. La combinación de historia, romance, venganza y un elenco de primer nivel parece ser la fórmula que sigue funcionando para atraer a la audiencia tradicional de Telefe.

La producción, una vez más, cuenta con la dirección de Sebastián Pivetta y un equipo de guionistas que supo mezclar con habilidad los hechos históricos de la década del 30 con una trama de folletín adictiva.

Los seguidores ya empezaron a especular en redes sobre posibles cruces, traiciones y romances que podrían desarrollarse en esta segunda entrega. ¿Volverá el triángulo amoroso principal? ¿Aparecerán nuevos villanos? Las respuestas llegarán a partir del 11 de agosto a las 21.30 por Telefe y, simultáneamente, en la plataforma Flow.

Por ahora, solo queda esperar y volver a preparar el living para una de las ficciones más ambiciosas del último tiempo en la televisión argentina.