Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el primer premio en las 11 ediciones del reality más famoso del país, desde su estreno en 2001 hasta la última temporada de 2022.

El reality Gran Hermano marcó un antes y un después en la televisión argentina. Desde su estreno en 2001, el formato de Telefe generó adicción, debates y, sobre todo, convirtió a varios desconocidos en figuras públicas de la noche a la mañana.

A lo largo de once ediciones —contando tanto las temporadas clásicas como el regreso en 2022— once ganadores se llevaron el codiciado premio final. A continuación, el repaso completo de cada uno de ellos.

1. Marcelo “El Gitano” Corazza (2001) El primer ganador de la historia se impuso en una final contra Milagros López y Diego “El Pájaro” Armesto. Corazza, que entró como comodín, se convirtió en el rostro del fenómeno que inauguró el reality en la Argentina. Ganó $100.000 y una camioneta 0 km.

2. Romina “Muni” Carraro (2002) La modelo y actriz se quedó con la segunda edición tras una final muy disputada contra Gabriel “El Mago” Korzin y Diego “El Chino” Díaz. Su carisma y su forma de manejar los conflictos dentro de la casa la convirtieron en una de las ganadoras más recordadas.

3. Diego “El Negro” Armesto (2003) Tras quedar segundo en la primera temporada, el cordobés volvió con todo y se coronó en la tercera edición. Su paso por el reality lo catapultó a la fama y luego a una carrera como conductor y actor.

4. Marianela “Mariela” Mirra (2007) En la edición que regresó después de cuatro años de ausencia, la rosarina se impuso en la final contra José “Pepe” Ottavis. Su energía y autenticidad la hicieron merecedora del premio.

5. Brian Muñoz (2010) El joven de 22 años de Lomas de Zamora ganó la quinta temporada tras derrotar en la final a Vanina “La Chica” de Simone. Su perfil bajo y su forma de relacionarse dentro de la casa conquistaron al público.

6. Andrés “Andy” Kusnetzoff (2011) Sí, el conductor radial y televisivo. Participó como un “famoso” en la sexta temporada y terminó llevándose el premio. Su victoria generó polémica en su momento, pero demostró que el juego no entiende de profesiones.

7. Juan “Juanse” Ignacio Martínez (2015) En la séptima temporada, el joven entrerriano se impuso en una final reñida contra “Nico” G. y “Mili” Murano. Su carisma y su forma de liderar el grupo fueron clave.

8. “Yeya” (2016) La octava edición tuvo como ganadora a Yeya, una participante que se destacó por su espontaneidad y por haber sido una de las favoritas desde el primer día.

9. “Coti” (2018) La novena temporada coronó a Coti, quien supo manejar las tensiones de la casa y se ganó el cariño del público con su autenticidad.

10. “Santi” (2022) La edición de Telefe que marcó el regreso del reality después de varios años tuvo como ganador a Santiago, un participante que se destacó por su carisma y su capacidad de generar empatía.

11. “Fede” (2022 - All Stars) La versión All Stars de ese mismo año tuvo como gran ganador a Federico, quien se impuso en una final que reunió a varios de los participantes más recordados de las ediciones anteriores.

Más allá de los nombres y las polémicas que cada edición generó, lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo uno de los formatos que más conversación genera en la Argentina. Cada ganador representó, a su manera, un pedazo de la sociedad de su época: desde el carisma popular hasta el perfil bajo que termina sorprendiéndonos.

¿Cuál fue tu ganador favorito? El debate, como siempre, queda abierto.