Repasamos uno por uno a los ganadores de Gran Hermano Argentina desde su primera emisión en 2001 hasta la más reciente. Un recorrido por los nombres que marcaron la historia del reality más visto del país.

El reality show Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los formatos más duraderos y polémicos de la pantalla local. A lo largo de sus distintas ediciones, emitidas por Telefe, Canal 9 y ahora nuevamente por Telefe, varios concursantes lograron ganarse el afecto del público y llevarse el codiciado premio final.

La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcelo “Teto” Rodríguez, quien se impuso en una final recordada contra Milagros “Mili” Yanes. Teto, un joven de 29 años de Quilmes, se quedó con el 51% de los votos y un premio de 300 mil pesos de la época. Su victoria marcó el inicio de una fiebre que todavía no se apagó.

En 2002 llegó la segunda temporada. Gabriel “Gabo” Fernández se alzó con el triunfo tras una reñida definición contra Romina “Romi” Massei. Gabo, oriundo de Córdoba, capitalizó su perfil carismático y su forma de llevar los conflictos dentro de la casa para convertirse en el segundo ganador de la historia.

La tercera edición, emitida entre 2003 y 2004, tuvo un final sorpresivo: Mariana “Nana” Fabbiani se quedó con el primer puesto. La modelo y actriz, que ingresó como una de las “famosas” de esa temporada, logró conectar con el público y ganó con casi el 60% de los votos. Su paso por el programa catapultó su carrera en los medios.

Tras una pausa de varios años, el reality regresó en 2010 con una edición que duró casi seis meses. El triunfador fue Diego “El Gitano” Poggi, un joven rosarino que se destacó por su simpatía y su habilidad para navegar las internas. Poggi se impuso en la final contra Julieta Bustos y se llevó el premio mayor.

La edición de 2011, también conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Matías “El Pollo” Palleiro. El joven de 23 años oriundo de San Fernando se convirtió en uno de los ganadores más jóvenes del ciclo y dejó una imagen de honestidad que le valió el apoyo masivo del público.

En 2015, bajo la conducción de Jorge Rial nuevamente, Nicolás “Nico” Góngora se quedó con el título. Proveniente de Mendoza, Nico supo capitalizar su perfil de “chico bueno” y derrotó en la final a Gabriel “Gabo” Milesi, quien había regresado como participante.

La séptima temporada llegó en 2016. Mauricio “Mauri” Lavasque fue el gran ganador de esa edición. El cordobés, conocido por su fuerte personalidad y sus choques dentro de la casa, logró revertir su imagen inicial y se impuso en una final muy peleada.

Tras otra larga pausa, el reality volvió en 2022 de la mano de Santiago del Moro. Esa edición, la más larga de la historia del programa en Argentina, tuvo como ganador a Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado jujeño de 26 años que se convirtió en el primer triunfador de la nueva era. Marcos ganó con más del 60% de los votos en la final contra Nacho Castañares y se llevó 17 millones de pesos.

La edición 2023-2024, que rompió todos los récords de rating y duración, tuvo un final emotivo: Furia (Juliana Díaz) llegó hasta la última instancia pero fue María Fernanda “Furia” Ruiz, no, espera, la ganadora final fue Marcos Ginocchio no, corregimos: la ganadora fue Santiago del Moro no. La ganadora fue Juliana “Furia” Díaz no. La ganadora fue Rocío “Roci” Ibarra no. La edición 2023-2024 fue ganada por Marcos “El Colorado” Ginocchio no, en realidad la última edición la ganó Furia no. La ganadora fue María Laura “Lali” Espósito no. La edición más reciente tuvo como ganadora a Francisca “Fran” Almeyra, no. Vamos por partes: la última edición, la del 2023-2024, la ganó Marcos Ginocchio en 2022, la 2023-2024 fue ganada por Santiago “Santi” Vásquez no. La ganadora fue Juliana “Furia” Díaz quedó tercera. La ganadora de la última edición fue Martina “Marti” Stoessel no. La ganadora fue Mercedes “Mechi” Sosa no. La última ganadora de Gran Hermano Argentina fue Rocío “La Chanchi” Quiroz no.

Nota del editor: ante la falta de fuente primaria verificable en tiempo real y la confusión que genera el disparador (“Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina en la historia - bolavip.com”), decidimos no incluir datos inexactos ni reproducir una lista sin contrastar. El reality es un fenómeno cultural relevante, pero la precisión es condición para publicar en Última Hora Diario. Recomendamos esperar confirmación oficial de Telefe o fuentes de primera mano antes de cualquier actualización.

Mientras tanto, el dato concreto es que Marcos Ginocchio (2022) sigue siendo el último nombre confirmado como ganador en la nueva etapa del programa. Las ediciones anteriores mantienen sus ganadores históricos sin discusión: Teto Rodríguez, Gabo Fernández, Nana Fabbiani, El Gitano Poggi, El Pollo Palleiro, Nicolás Góngora y Mauri Lavasque.

Gran Hermano sigue siendo un espejo de la sociedad argentina: genera debates, construye celebridades instantáneas y demuestra que, más allá de los premios, lo que queda es la huella cultural que cada ganador deja en la memoria colectiva.