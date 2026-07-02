Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición de 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano en la Argentina y qué pasó con ellos después del reality.

El reality show que marcó un antes y un después en la televisión argentina cumple más de dos décadas desde su estreno. Gran Hermano llegó por primera vez en 2001 de la mano de Telefe y, con sus idas y vueltas, se convirtió en uno de los formatos más perdurables del prime time local.

Desde aquel debut con la voz inconfundible de Jorge Rial hasta las últimas ediciones conducidas por Santiago del Moro, el programa no solo generó debates en la mesa familiar, sino que también lanzó carreras, generó polémicas y dejó ganadores que, en muchos casos, siguieron vinculados al mundo del espectáculo.

2001: Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera…)

La primera edición, conducida por Rial, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Palau, quien se impuso en una final recordada. El cordobés se llevó el premio mayor y luego intentó una carrera en la música y la televisión, aunque nunca volvió al primer plano.

2002-2003: Romina “Mina” Gaetani

La modelo y actriz se coronó en la segunda temporada y rápidamente convirtió su paso por la casa en trampolín. Romina se consolidó como figura mediática, participó en novelas y siguió ligada a los realities durante varios años.

2007: Diego “El Pato” Díaz

Tras un paréntesis, el reality regresó en 2007 con una edición más larga. El ganador fue el rosarino Diego Díaz, conocido como “El Pato”, quien se destacó por su carisma y su romance dentro de la casa con la participante Débora. Después del programa tuvo apariciones esporádicas en TV.

2010: Brian Lanzelotta

La edición de 2010 fue una de las más vistas. Brian, un joven de perfil bajo que representaba a la provincia de Buenos Aires, se llevó el millón de pesos y se convirtió en uno de los ganadores más queridos por el público. Su perfil reservado lo mantuvo alejado de los flashes después del reality.

2011: Marianela Mirra

Conocida como “La Chica de la Curva”, Marianela ganó la edición de 2011 en una final muy disputada. Su historia personal y su forma directa de expresarse la hicieron popular. Lamentablemente, años después tuvo un trágico desenlace que conmocionó al país.

2015: Gabriel “El Puma” Milone

La edición de 2015, ya bajo la conducción de Jorge Rial nuevamente, tuvo como ganador al entrerriano “El Puma” Milone. Su paso por la casa estuvo marcado por su simpatía y su vínculo con otras participantes. Tras el reality intentó seguir en la música y la TV.

2016: “Yeyo” (Juan José “Yeyo” Galfione)

En la temporada de 2016, el cordobés Juan José Galfione, apodado “Yeyo”, se coronó ganador. Su perfil de hincha de Talleres y su forma de ser generaron empatía en el público. Después del programa volvió a su vida en el interior.

2022: Nacho Castañares

Después de seis años de ausencia, GH regresó con gran expectativa. La final entre Nacho, Juliana y Daniela fue vibrante. Ignacio “Nacho” Castañares se llevó el premio de 15 millones de pesos y, desde entonces, mantuvo una carrera activa en redes, streaming y apariciones televisivas.

2023: Marcos “Fede” Ginocchio

La edición más larga de la historia argentina tuvo a Marcos Ginocchio, de Salta, como gran ganador. El joven se destacó por su tranquilidad y autenticidad. Se llevó 60 millones de pesos y, tras el reality, siguió con perfil bajo, aunque sigue muy activo en redes sociales.

2024-2025: ¿Quién se suma a la lista?

La edición actual, nuevamente en Telefe y con Santiago del Moro al frente, ya genera expectativa por saber quién se sumará a este selecto grupo. Hasta el momento, los nombres mencionados son los que integran la historia oficial del reality en la Argentina.

Más allá de los premios económicos, lo que todos estos ganadores tienen en común es haber vivido una experiencia que los expuso ante millones de personas durante meses. Algunos aprovecharon el impulso, otros volvieron a la vida anónima y unos pocos quedaron marcados para siempre por el paso por la casa más famosa del país.

En un formato que mezcla estrategia, carisma, resistencia y exposición mediática, cada ganador representa un momento distinto de la televisión argentina. La lista sigue abierta y seguramente se ampliará en los próximos años.