Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: lista completa de campeones

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el primer premio de Gran Hermano en cada temporada y cuánto dinero ganaron.

El reality show más longevo de la televisión argentina volvió a generar furor en su última edición y, como cada año, dejó un ganador que se llevó un jugoso premio en efectivo.

Gran Hermano Argentina debutó en 2001 de la mano de Telefe y desde entonces acumuló 11 ediciones (contando la de 2022-2023). En cada una de ellas, un participante logró resistir la presión, las nominaciones y las estrategias de sus compañeros para alzarse con el título de ganador.

A continuación, el listado completo de todos los ganadores de Gran Hermano Argentina, con el año de la edición y el monto que se llevaron.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) El conductor y animador se convirtió en el primer ganador de la historia del reality. En una final que marcó época, se impuso ante Cecilia “Chechu” Bonelli y se llevó $100.000 de la época. Su victoria fue tan resonante que terminó impulsando aún más su carrera en la televisión.

2. Diego “El Apache” Díaz (2002) El segundo campeón fue un participante que supo ganarse el cariño del público con su perfil carismático y peleador. Se quedó con el premio mayor en una definición ajustada y se llevó $200.000.

3. Vanina “La Vane” de Simone (2003) Primera mujer en ganar el reality. La participante, que ingresó como comodín, logró conectar con la audiencia y se llevó el título en una final muy reñida. El premio fue de $300.000.

4. Mariano “El Ruso” Martínez (2007) En la edición que regresó después de cuatro años de ausencia, el actor se coronó ganador. Su paso por la casa fue muy comentado y se llevó $200.000.

5. Romina “La Chica Reality” Belluscio (2010) Una de las ganadoras más recordadas. Romina ya era conocida por su participación en otros realities y consolidó su imagen con la victoria en esta temporada. Se llevó $1.000.000.

6. Diego “El Cordobés” Maradona (2011) El hijo del Diez ganó la edición tras una campaña muy fuerte. Su llegada generó una enorme expectativa y terminó llevándose el primer premio de $1.000.000.

7. Andrés “El Ruso” Corthals (2015) En la primera edición conducida por Jorge Rial, el participante se impuso en la final y ganó $1.700.000.

8. Yasmín “La Turca” Gómez (2016) La joven de origen árabe logró conectar con el público y se coronó ganadora de la octava temporada. El premio fue de $2.000.000.

9. Cristian “El Loco” U (2022) Tras más de cinco años sin el reality en pantalla, GH regresó con Santiago del Moro como conductor. El participante, que se destacó por su autenticidad, se llevó el mayor premio de la historia hasta ese momento: $17.000.000.

10. Furia (2023-2024) Juliana “Furia” Díaz se convirtió en la ganadora de la edición más larga y polémica de los últimos tiempos. Su estilo fuerte y sin filtros dividió aguas, pero el público la eligió y se llevó $60.000.000.

Más allá de los premios, que fueron aumentando considerablemente con los años por la inflación y el interés del público, lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo uno de los formatos que más genera conversación en la Argentina.

Cada ganador logró, de una manera u otra, conectar con la audiencia que lo acompañó semana tras semana desde sus casas. Algunos continuaron en el mundo del espectáculo, otros volvieron a su vida cotidiana. Pero todos forman parte de la historia del reality más visto del país.