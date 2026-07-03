Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality más famoso del país, desde el debut de 2001 hasta la temporada que se emite hoy.

El reality que cambió para siempre la forma de hacer televisión en la Argentina cumple más de dos décadas de historia. Desde aquel lejano 2001, cuando Marcelo Tinelli lo trajo a Telefe, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno de masas que marcó épocas, generó debates y coronó a ganadores que, en muchos casos, siguieron ligados al mundo del espectáculo.

2001: Marcelo “El Tirri” Bounanotte El primer ganador de la historia se impuso en una final recordada. El cordobés, que entró como comodín, se quedó con el 53% de los votos y se llevó 100.000 pesos de la época. Su paso por la casa fue puro carisma y frases que todavía se repiten.

2002: Gabriel “El Mago” Corrado En la segunda edición, el mago y humorista se impuso por amplio margen. Su carisma y sus trucos dentro de la casa conquistaron al público. Fue una de las ediciones más vistas de la historia del formato.

2003: Silvana “Silvana Love” López La primera mujer en ganar el reality. La modelo y actriz se convirtió en una de las ganadoras más queridas y siguió su carrera en televisión y teatro.

2010: Diego “El Polaco” Maradona Tras siete años de pausa, el reality volvió con una edición que rompió récords de rating. El joven de La Pampa, conocido como “El Polaco”, se quedó con el triunfo y luego intentó una carrera como cantante.

2011: Romina “Romi” Pereyra La joven de La Plata se impuso en una final muy peleada. Su simpatía y su forma de ser genuina la convirtieron en una de las ganadoras más recordadas de la “era post-Tinelli”.

2012: Andrés “Andy” Kusnetzoff No, no es el conductor. El joven de Buenos Aires compartía nombre con el periodista y eso generó más de una confusión. Ganó con un perfil bajo pero efectivo y luego se alejó de los flashes.

2015: Nicolás “Nico” Gushi En la edición que marcó el regreso fuerte del formato, el joven de Córdoba se impuso gracias a su carisma y su forma de resolver conflictos. Fue una de las ediciones más largas de la historia.

2016: Mauricio “Mauri” D’Agostini El entrerriano se llevó el premio en una final apretada. Su perfil de “chico bueno” y su romance dentro de la casa fueron los grandes condimentos de esa temporada.

2022: Nacho Castañares La edición que rompió todos los récords de audiencia en streaming. El joven de 23 años se convirtió en el primer ganador de la era Santiago del Moro y hoy sigue activo en redes y televisión.

2023: Marcos “El Colorado” Ginocchio El salteño de 23 años se quedó con el trofeo y con el millón y medio de pesos en juego. Su forma tranquila y su honestidad fueron clave para ganar el cariño del público.

2024-2025: Actualidad La edición que se está emitiendo en estos días todavía no tiene ganador. Con la casa ya abierta y varios participantes eliminados, la competencia sigue abierta y genera debate día a día en redes y en el prime time de Telefe.

Más allá de los nombres, lo que queda claro es que Gran Hermano sigue siendo un espejo de la sociedad argentina. Cada ganador reflejó, a su manera, el espíritu de la época: desde el carisma de los primeros años hasta la naturalidad y el manejo de redes que se pide hoy. Algunos siguieron en la farándula, otros eligieron volver a la vida anónima. Pero todos, sin excepción, quedaron marcados por haber sido “el ganador de Gran Hermano”.

¿Cuál fue tu ganador favorito? El debate, como siempre en este programa, está abierto.