Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde el primer reality en 2001 hasta la última temporada de 2024.

El reality show más famoso de la televisión argentina ya lleva más de dos décadas en pantalla. Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a generaciones y generó debates sobre la intimidad, la fama y el dinero.

Hasta la fecha se emitieron once ediciones (incluyendo la de Telefe 2022-2023 y la actual de 2024). A continuación, el listado completo de ganadores, con el año y el premio que se llevaron.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera: ganó Silvana “La Chanchi” Montecchia)

La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganadora a Silvana Montecchia. La rosarina se quedó con $100.000 y se convirtió en la primera “hermana” en la historia del formato local. El segundo puesto fue para Marcelo “Teto” Cibrián.

2002 – Gabriel “Gabo” Fernández

En la segunda temporada, el cordobés Gabriel Fernández se impuso en el duelo final contra Romina “Muni” Rey. El premio ya había subido a $150.000. Gabo fue recordado por su perfil bajo y su frase “yo soy Gardel”.

2003 – Mariana “Nana” Fabbro

La modelo y bailarina santafesina se quedó con el botín de $200.000 tras vencer a Diego “El Pestaña” Leonardi en la final. Nana fue una de las ganadoras más queridas por el público y luego tuvo una carrera en los medios.

2007 – Romina “Muni” Rey

Tras haber quedado segunda en 2002, Muni se tomó revancha en la cuarta edición y ganó $250.000. La final fue contra Diego “El Pato” Guzzoni. Esa temporada marcó el regreso del programa después de cuatro años de ausencia.

2010 – Ariel “El Chino” Ansaldo

El mendocino se impuso en una de las ediciones más largas (más de 140 días) y se llevó $400.000. Derrotó en la final a la neuquina Julieta “Juli” Calvo. El Chino se destacó por su carisma y sus imitaciones.

2011 – Mariana “Maru” Niveyro**

En la sexta temporada, Maru se convirtió en la segunda mujer en ganar el reality. Se llevó $500.000 tras vencer a Cristian “El Colo” Ugalde. La final fue una de las más emotivas del programa.

2015 – Nicolás “Nico” Gastañaga

La séptima edición, ya bajo la conducción de Jorge Rial nuevamente, tuvo como ganador al entrerriano Nicolás Gastañaga, que se quedó con $1.000.000. Derrotó a “La Chama” y a “El Polaco” en la definición.

2016 – Matías “Matu” Novello**

El cordobés Matías Novello ganó la octava temporada y se llevó $2.000.000, el premio más alto hasta ese momento. Venció en la final a “El Chato” y a “La Tora”. Fue una de las ediciones más vistas de la etapa de Telefe.

2022-2023 – Marcos “El Colorado” Ginocchio**

Tras 20 años del debut, el formato regresó con Santiago del Moro como conductor. El salteño de 22 años ganó la temporada más larga de la historia (más de 140 días) y se llevó $15.000.000. Derrotó a Nacho Castañares en la final más vista de los últimos años.

2024 – Francisco “Furia” y Santiago (edición actual)

La edición 2024 aún está en emisión y aún no tiene ganador definido. Los finalistas más fuertes hasta el momento son “Furia”, Bautista y “La Tora”, pero el desenlace se conocerá en las próximas semanas.

¿Qué cambió a lo largo de los años?

El premio pasó de $100.000 en 2001 a $15.000.000 en 2023, un reflejo de la inflación y el cambio de valor del dinero. También cambió el público: de un programa de nicho a un fenómeno masivo que domina las redes y las charlas de oficina.

Cada ganador dejó su huella. Algunos siguieron en la televisión, otros volvieron a su vida anónima. Pero todos comparten haber vivido 100 o más días encerrados bajo la mirada de millones de argentinos.

¿Quién creés que debería ganar la edición actual? El debate está abierto en redes y en el living de cada casa.