Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality que marcó la televisión argentina, desde su estreno en 2001 hasta las temporadas más recientes.

El reality Gran Hermano llegó a la Argentina en 2001 de la mano de Telefe y rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas que cambió para siempre la forma de hacer televisión. A lo largo de sus distintas ediciones, 14 ganadores se llevaron el premio mayor y, con él, la posibilidad de cambiar sus vidas. Acá va el listado completo.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera, esa es otra historia). La primera edición la ganó Gabriel “El Dipy” Miglierina, un joven de Quilmes que se impuso en una final que paralizó el país. Su carisma y su forma de bancarse la convivencia lo convirtieron en el primer ícono del formato local.

En 2002, la segunda temporada tuvo como ganador a Gerardo “El Tano” Pasman, un cordobés que se ganó el afecto del público con su humor y su honestidad. Su victoria marcó el primer triunfo del interior profundo en el reality.

La tercera edición, emitida en 2003, quedó en manos de Rocío Marengo. La modelo y vedette se impuso en una final apretada y demostró que el carisma femenino también podía coronarse en un juego dominado, hasta entonces, por varones.

Tras un paréntesis, el reality regresó en 2007 con Mariana “Naná” Fabbiani como conductora. El ganador fue Matías “El Chato” Novello, un joven de Mar del Plata que se destacó por su espontaneidad y sus peleas memorables.

En 2010, la edición que muchos recuerdan como una de las más polémicas tuvo como vencedor a Ariel “El Chino” Ansaldo. El chaqueño se impuso en una final que generó divisiones en el público y se convirtió en uno de los ganadores más controvertidos de la historia.

2011 – Diego “El Cordobés” Maradona (tampoco). La ganadora fue Marianela “Maru Miró**, una joven que supo jugar con inteligencia y emoción. Su paso por la casa dejó frases y momentos que todavía se recuerdan en redes.

La séptima edición, en 2012, coronó a Andrés “Andy” Kusnetzoff (tampoco, claro). El triunfador fue Hernán “H”, un participante que combinó bajo perfil con una estrategia impecable y se llevó el premio casi sin hacer ruido.

En 2015, Jorge Rial tomó la posta como conductor y el ganador fue Nicolás “Nico”, un joven que se convirtió en favorito desde el primer día y no soltó la punta hasta la final.

La edición de 2016 tuvo un final emotivo con la victoria de Yeyé. Su historia personal y su forma de bancarse las adversidades dentro de la casa la transformaron en una de las ganadoras más queridas por el público.

2022 – Gran Hermano regresa con todo. Después de años de ausencia, el reality volvió con Santiago del Moro al frente y una audiencia que parecía haberlo extrañado. La ganadora fue Juliana “Furia” Díaz, quien se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Su carácter fuerte, sus discursos y su forma de jugar generaron debates que trascendieron la pantalla.

En la edición 2023-2024, la más larga de la historia local, el público volvió a elegir a Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado de Salta que se destacó por su coherencia, su bajo perfil y una madurez que sorprendió a propios y extraños. Su victoria fue celebrada en todo el norte argentino.

¿Qué tienen en común estos ganadores? Ninguno entró a la casa pensando en ganar. Todos, a su modo, lograron conectar con una parte del público que vio en ellos algo propio: una historia, un carácter, una forma de bancarse la presión. Porque Gran Hermano no es solo un juego de encierro; es un espejo un poco distorsionado de la Argentina que lo mira.

Cada final, cada abrazo en el confesionario y cada discurso de victoria se convirtió en un capítulo de la cultura popular. Algunos ganadores siguieron ligados al medio, otros eligieron volver a la vida anónima. Pero todos, sin excepción, forman parte de la memoria colectiva de más de dos décadas de reality en la Argentina.

La pregunta que queda abierta es quién será el próximo nombre que se sume a esta lista. Mientras el formato se reinventa, el público sigue buscando ese mix de carisma, estrategia y humanidad que define al ganador ideal de Gran Hermano.