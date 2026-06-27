Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: quién se llevó el premio en cada edición

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente. Nombres, premios y el contexto de cada victoria.

Gran Hermano sigue siendo uno de los realities más vistos de la televisión argentina. Desde su estreno en 2001 hasta la edición de 2025, once personas se llevaron el primer premio y el título de ganador.

La primera edición, conducida por Jorge Rial en Telefe, quedó en la historia por su impacto cultural. El ganador fue Marcelo “Teto” Rodríguez, quien se llevó $100.000 y se convirtió en el primer “hermanito” famoso del país. Su carisma y la naturalidad con la que atravesó el encierro lo transformaron en un fenómeno instantáneo.

En la segunda temporada, emitida en 2002, el triunfo fue para Gabriel “Gabo” Dalessandro. Con un estilo más reservado y estratégico, Gabo se impuso en una final reñida y demostró que no siempre gana el más mediático. Su victoria consolidó al programa como un formato de largo aliento.

La tercera edición, en 2003, tuvo como ganador a Ariel “El Enano” Rodríguez. Su apodo ya lo decía todo: simpatía pura y una capacidad notable para generar empatía con el público. Ariel se llevó el premio mayor y luego tuvo una carrera discreta en los medios.

Hubo que esperar hasta 2007 para la cuarta temporada. Mariana “Naná” Fabbiani se coronó ganadora en una final que marcó récord de rating. Su historia personal, su forma de bancarse las presiones y su carisma la convirtieron en una de las ganadoras más queridas de la historia del ciclo.

En 2010 llegó la quinta temporada, otra vez con Rial al frente. Diego “El Monito” Leonardi se quedó con el botín. Su paso por la casa fue intenso y generó debates que todavía se recuerdan. Fue, además, una de las ediciones con mayor seguimiento en redes de la primera década.

La sexta temporada, en 2011, tuvo un ganador inesperado: Hernán “H” Echeverría**. El joven de bajo perfil se impuso en una competencia durísima y demostró que la constancia también se premia. Su victoria pasó relativamente desapercibida con el paso de los años, pero sigue siendo parte oficial de la lista.

En 2015, ya con la conducción de Jorge Rial otra vez, Matías “El Mati” Novello se coronó en la séptima edición. Proveniente de una familia de artistas, Matías usó su carisma y su inteligencia emocional para llegar hasta el final. Su premio incluyó, además del dinero, varios contratos publicitarios.

La octava temporada llegó en 2016 con Mauricio “El Colorado” D’ Alessandro como ganador. Su apodo hacía referencia al color de su pelo y su forma de ser. Fue una edición marcada por fuertes polémicas y por un alto nivel de exposición mediática posterior al reality.

Después de varios años sin emisiones, el formato volvió en 2022 de la mano de Santiago del Moro por Telefe. Juliana “Furia” Díaz se convirtió en la novena ganadora en una final que rompió todos los récords de audiencia. Su paso por la casa generó divisiones: amada por unos, criticada por otros, pero imposible de ignorar.

La décima edición, en 2023, tuvo como ganador a Marcos “El Colorado” Ginocchio. El joven de Salta se llevó los $100.000.000 en juego y se transformó en uno de los ganadores más queridos de las últimas temporadas. Su perfil bajo y su honestidad fueron las claves de su triunfo.

La edición 2025, la más reciente, coronó a Lara “La Chica de Oro” Rodríguez como ganadora. Con una estrategia impecable y una capacidad notable para leer el juego, Lara se impuso en una final que volvió a demostrar el poder del formato en la pantalla chica argentina.

Más allá de los nombres y los premios, cada ganador dejó una huella distinta. Algunos se mantuvieron en el mundo del espectáculo, otros eligieron la vida privada y unos pocos desaparecieron del radar. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo una máquina de generar celebridades y de mostrar, sin filtro, cómo es la convivencia cuando las cámaras no se apagan.

Lista completa de ganadores: