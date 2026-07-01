Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: lista completa desde 2001

Repasamos quiénes se llevaron el primer premio en cada edición del reality más famoso del país, desde su estreno en 2001 hasta la más reciente.

El reality Gran Hermano marcó un antes y un después en la televisión argentina. Desde su estreno en 2001, el programa creado por Endemol se convirtió en uno de los formatos más vistos y comentados del país, con ediciones que generaron polémica, debates y, sobre todo, ganadores que quedaron en la memoria colectiva.

La primera edición, conducida por Jorge Rial, coronó a Marcelo “El Tirri” Tinelli como ganador en 2001. El humorista y conductor se impuso en una final que todavía genera discusiones entre los fanáticos del programa.

En 2002, Celeste Queipo se alzó con la victoria en la segunda temporada. La joven cordobesa se convirtió en la primera mujer en ganar el reality y lo hizo con un perfil bajo pero con gran apoyo del público.

La tercera edición, emitida en 2003, tuvo como ganador a Mariano “El Pollo” Martínez. El actor y modelo capitalizó su carisma y consolidó su carrera en la televisión y el teatro tras su paso por la casa.

En 2007, Romina Gaetani no solo ganó la cuarta temporada sino que se transformó en una de las ganadoras más recordadas. La actriz supo combinar estrategia y autenticidad dentro de la competencia.

Hubo que esperar hasta 2010 para la quinta edición. Diego “El Bebote” Díaz se coronó ganador en una temporada que tuvo altos niveles de rating y mucha polémica dentro y fuera de la casa.

La sexta temporada llegó en 2011 con Alejandra “Ale” Ghilino como triunfadora. La participante, originaria de Entre Ríos, se destacó por su espontaneidad y por haber protagonizado varios de los momentos más virales del ciclo.

En 2015, Nazarena Di Serio se convirtió en la ganadora de la séptima edición. La joven de Córdoba capitalizó el apoyo masivo de su provincia y se impuso en una final muy reñida.

La octava temporada, emitida en 2016, tuvo como vencedor a Mauricio “El Mago” D’Agostini. Su perfil de ilusionista y su carisma lo convirtieron en uno de los ganadores más queridos por el público.

En 2022, el reality regresó con una edición récord de duración. Santiago “Santi” del Moro condujo el ciclo y Marcos “El Chino” Ginocchio se coronó como el ganador tras casi cuatro meses de encierro. Su triunfo fue celebrado en todo el país, especialmente en su Salta natal.

La edición de 2023, la más larga de la historia con más de 200 días de emisión, tuvo a Furia (Juliana Díaz) como gran protagonista, pero el ganador fue Marcos Rego, quien se impuso en la final contra el resto de los finalistas.

Cada uno de estos ganadores dejó su huella en la cultura popular argentina. Algunos continuaron en la televisión, otros volvieron a la vida privada y unos pocos siguen siendo figuras mediáticas. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo un fenómeno que trasciende generaciones y genera conversaciones en todo el territorio nacional.

Lista completa de ganadores: