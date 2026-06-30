Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: lista completa desde 2001

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición de Gran Hermano en la Argentina, desde su estreno en 2001 hasta la más reciente. Un recorrido por los nombres que se llevaron el premio mayor del reality más longevo del país.

El reality Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 de la mano de Telefe y rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas. A lo largo de sus 11 ediciones (incluyendo la versión 2022-2023 de Telefe), once personas se llevaron el premio mayor y el título de ganador.

Marcelo “El Tirri” Amendolara (2001) Fue el primer ganador de la historia. Con 51% de los votos en la final, el mediático personaje de la farándula se impuso en una edición que marcó época y que todavía genera nostalgia entre los fanáticos del formato.

Romina “Muni” Pereiro (2002-2003) La segunda edición, la más larga hasta la fecha con 140 días, tuvo como ganadora a la joven de 23 años. Muni se convirtió en una de las figuras más queridas del ciclo y luego tuvo una extensa carrera en televisión.

Mariana “Nana” Fabbiani (2007) La conductora y modelo se quedó con la tercera edición emitida por Telefe. Nana ganó con el 54% de los votos y consolidó su popularidad tras haber sido ya una figura conocida en la pantalla chica.

Diego “El Apache” Leonardi (2010) El cordobés se impuso en la edición de 2010 con un 51,3% en la final. Su paso por la casa generó gran seguimiento y luego participó en varios programas de entretenimiento.

Alejandro “Marley” Wiebe (2011) Aunque ya era un conductor reconocido, Marley decidió participar como concursante en la edición 2011 y terminó ganándola. Su carisma y estrategia lo llevaron a la victoria con más del 60% de los votos.

Matías “El Mago” Novello (2012) El mago de 27 años se alzó con el triunfo en una final reñida. Su estilo relajado y sus trucos dentro de la casa conquistaron al público que siguió el reality por América TV.

Gabriel “El Puma” Gularte (2015) Oriundo de Mendoza, El Puma ganó la séptima edición emitida nuevamente por Telefe. Su carisma y su historia personal fueron clave para llevarse el premio.

Cynthia “Coti” Romero (2016) La neuquina se convirtió en la segunda mujer en ganar el reality. Su paso por la casa estuvo marcado por su fuerte personalidad y su relación con otros participantes.

Santiago “Santi” Maratea (2022) La primera edición del regreso de Gran Hermano después de seis años tuvo como ganador al influencer y streamer. Maratea se llevó el premio de $15 millones y una enorme exposición mediática.

Marcos “El Colorado” Ginocchio (2023) En la edición más vista de la historia, el abogado jujeño de 23 años se quedó con el trofeo y los $100 millones de premio tras 176 días de emisión. Su bajo perfil y honestidad fueron sus principales armas.

Agustina “Agus” Kämpfer (2025) La modelo y panelista se coronó ganadora de la edición 2025, la más reciente del ciclo. Con una estrategia equilibrada y buena relación con el público, Agus cerró el círculo de ganadores hasta el momento.

El listado muestra cómo el perfil de los ganadores fue variando con el tiempo: de figuras mediáticas a participantes desconocidos, de hombres a mujeres y de distintas regiones del país. Cada uno dejó su huella en la historia del reality que sigue siendo uno de los más comentados de la televisión argentina.

A pesar de los cambios de canal, de premios y de formatos, Gran Hermano mantiene su esencia: encerrar a un grupo de personas y dejar que el público decida quién merece seguir y quién debe abandonar la casa. Los ganadores son, en definitiva, los que mejor supieron leer esa dinámica.