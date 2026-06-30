Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: lista completa desde 2001

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada de 2001 hasta la más reciente, con los nombres, años y algunos datos destacados de cada campeón.

El reality show más longevo de la televisión argentina ya suma más de una década y media de emisiones. Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno de masas que no solo marcó audiencias récord sino que también lanzó carreras de varios de sus participantes.

A continuación, un repaso cronológico de todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (temporada 1)

El primer gran campeón del reality fue Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en una final recordada. Su carisma y su relación con la prensa lo convirtieron en el primer ícono del programa. Obtuvo el 50,3% de los votos en la final.

2002 – Gabriel “El Mago” Corrado (temporada 2)

El actor y mago se quedó con la segunda edición tras una competencia reñida. Su estilo reservado y sus trucos dentro de la casa conquistaron al público.

2003 – Romina “Muni” Belluscio (temporada 3)

Primera mujer en ganar el reality. La modelo y vedette se impuso en una final muy ajustada y luego tuvo una destacada carrera en televisión y teatro.

2007 – Diego “El Chino” Díaz (temporada 4)

Tras cuatro años de pausa, el programa regresó con Diego Díaz como ganador. Su perfil de “chico común” y su honestidad fueron los principales motivos de su victoria.

2010 – José “Pepe” Monje (temporada 5)

El cordobés Pepe Monje se convirtió en uno de los ganadores más queridos. Su simpatía y su forma de ser sin filtros le valieron el afecto del público.

2011 – Marianela “Maru” Miró (temporada 6)

La rosarina se impuso en una de las ediciones más vistas. Su carisma y su forma de defender sus posiciones dentro de la casa fueron clave.

2012 – Juan “Juani” Martino (temporada 7)

El modelo y actor santafesino ganó la séptima temporada. Su romance con otra participante y su buena relación con el público lo llevaron a la victoria.

2015 – Nicolás “Nico” G. (temporada 8)

El joven de Buenos Aires se quedó con el premio en una edición que volvió a generar alto rating. Su perfil bajo y su autenticidad fueron destacadas.

2016 – Ignacio “Nacho” Castañares (temporada 9)

Nacho se convirtió en uno de los ganadores más recordados de los últimos años. Su carisma y su forma de relacionarse dentro y fuera de la casa le valieron el primer puesto.

2022 – Juliana “Furia” Díaz (temporada 10, “GH 2022”)

La edición más reciente, emitida por Telefe, tuvo como ganadora a Juliana “Furia” Díaz, quien se impuso en una final con altísima audiencia. Su fuerte personalidad y sus enfrentamientos dentro de la casa polarizaron opiniones pero conquistaron un enorme apoyo popular.

Desde el primer “El Tirri” hasta Furia, cada ganador reflejó el clima social y cultural del momento en que se emitió su edición. El reality sigue siendo uno de los formatos que más conversación genera en redes y medios, y sus ganadores suelen mantener presencia pública años después de su paso por la casa más famosa del país.

Fuente: bolavip.com