Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición del reality más famoso de la televisión argentina, desde su estreno en 2001 hasta la más reciente.

El reality Gran Hermano llegó a la pantalla argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los formatos más vistos y comentados del país. Con 11 ediciones emitidas (incluyendo la versión 2022-2023 que marcó el regreso tras una década de ausencia), el programa de Telefe generó ganadores que marcaron época, algunos convertidos en figuras mediáticas y otros que eligieron un perfil más bajo tras la victoria.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001)

El primer ganador de Gran Hermano Argentina fue, curiosamente, un conductor que ya era famoso. Marcelo Tinelli, que ingresó como participante invitado en la primera edición, se quedó con el premio de $100.000. Su paso fue más un evento mediático que una competencia real, ya que su fama previa condicionó gran parte del juego.

2. Gabriel “El Mago” Corrado (2002)

En la segunda temporada, el mago y animador Gabriel Corrado se impuso en una final muy reñida. Su carisma y habilidades para el entretenimiento dentro de la casa lo convirtieron en el favorito del público. Tras ganar, continuó su carrera en la televisión.

3. Diego “El Chino” Cúneo (2003)

El tercer ganador fue Diego Cúneo, conocido como “El Chino”. Proveniente de una familia humilde, su historia de superación y su forma directa de ser conquistaron a los televidentes. Su victoria sigue siendo recordada como una de las más emotivas de las primeras ediciones.

4. Marianela “Marian” Mirra (2007)

Tras un paréntesis de varios años, el programa regresó en 2007 con la cuarta temporada. La ganadora fue Marianela Mirra, una joven de 23 años que se destacó por su espontaneidad y su fuerte personalidad. Su paso por el reality la catapultó a la fama, aunque luego tuvo una vida mediática convulsionada.

5. Romina “Romi” Gaetani (2010)

En 2010, Romina Gaetani se convirtió en la segunda mujer en ganar Gran Hermano. Su carisma, su look y su forma de relacionarse dentro de la casa le valieron el apoyo masivo del público. Tras la victoria, incursionó en la música y la televisión.

6. Diego “El Pato” Poggi (2011)

La sexta edición tuvo como ganador a Diego Poggi, un joven modelo y bailarín que supo ganarse al público con su simpatía y su perfil bajo. Su triunfo lo llevó a participar en otros realities y programas de entretenimiento.

7. Andrés “Andy” Kusnetzoff (2012)

La séptima y última edición de la era inicial de Gran Hermano tuvo un ganador de lujo: el conductor Andrés Kusnetzoff. Al igual que Tinelli en la primera temporada, Kusnetzoff ingresó como participante famoso y terminó llevándose el premio mayor.

8. Fede “El Loco” García (2022)

Después de diez años sin emitirse, Gran Hermano regresó a Telefe en 2022 con una edición que batió récords de rating. El ganador fue Federico “El Loco” García, un joven de 26 años de Córdoba que se destacó por su autenticidad y su forma de ser. Se llevó el premio de $15.000.000.

9. Marcos “El Colorado” Ginocchio (2023)

La edición 2023, que se extendió durante más de cuatro meses, tuvo como gran vencedor a Marcos Ginocchio, un joven abogado de Salta. Con su perfil reservado, su inteligencia y su capacidad para mantenerse al margen de los conflictos, “El Colorado” se convirtió en uno de los ganadores más queridos de la historia reciente del reality.

Hasta el momento, estos son todos los ganadores oficiales de Gran Hermano Argentina. Cada uno de ellos representó una época distinta del programa: desde los primeros años donde la curiosidad por el formato era total, hasta las ediciones recientes donde el reality se convirtió nuevamente en un fenómeno de masas y conversación nacional.

El formato sigue generando debate sobre la exposición mediática, la intimidad y el rol de la televisión en la vida de personas comunes que, de un día para el otro, se convierten en figuras públicas. Mientras tanto, el público sigue esperando con expectativa saber quién será el próximo nombre que se sume a esta lista.