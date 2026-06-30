Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición del reality más visto de la televisión argentina, desde la primera temporada de 2001 hasta la más reciente.

Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno de la televisión argentina. El reality show de Telefe, con sus encierros, dramas y votaciones semanales, marcó a generaciones enteras y sigue siendo uno de los programas más comentados del país.

A lo largo de sus 11 ediciones (incluyendo la versión 2022-2023), 11 personas se llevaron el premio mayor y el título de ganador. Aquí va el listado completo con el año y algunos datos destacados de cada uno.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) No, no es un error. El primer ganador de Gran Hermano Argentina fue Marcelo Tinelli, pero no el conductor. Se trató de un homónimo: un joven de 29 años oriundo de Quilmes que se impuso en la final ante Gastón Trezeguet. Se llevó los 100 mil dólares de la época y se convirtió en el primer “Hermano” de la historia local.

2. Romina “La Chuchi” Belluscio (2002) La modelo y vedette se coronó en la segunda temporada tras un final muy disputada. Su carisma y su romance dentro de la casa la convirtieron en una de las ganadoras más recordadas. Recibió el premio de 150 mil pesos.

3. Diego “El Ruso” Peralta (2003) El cordobés de 27 años se quedó con la tercera edición. Conocido por su fuerte personalidad y su amistad con otros participantes, “El Ruso” se llevó el botín mayor y luego tuvo una breve carrera en los medios.

4. Marianela “Marian” Mirra (2007) Tras un parate de cuatro años, el reality regresó con una edición que se extendió por más de 100 días. La joven de 22 años de Buenos Aires ganó con el 55% de los votos en la final contra Diego “El Pato” Arce. Su triunfo generó enorme repercusión.

5. Brian “El Gringo” Lanzelotta (2010) El bonaerense de 23 años se impuso en una final reñida contra Javier “El Travieso” de Gregorio. Su paso por la casa se caracterizó por su simpatía y sus conflictos con algunos participantes. Ganó 200 mil pesos.

6. Andrés “Andy” Kusnetzoff (2011) No, tampoco es el conductor. Otro homónimo: un joven de 28 años de Mar del Plata que venció en la final a Vanina “La Colo” de la Torre. Su victoria fue celebrada por su carisma y su perfil de “pibe buena onda”.

7. Matías “El Colo” Novello (2015) En la séptima temporada, el entrerriano de 26 años se llevó el primer puesto tras una final contra Florencia “Flopy” Bertotti (no la actriz). Su paso por la casa fue marcado por su perfil tranquilo y su buena relación con la mayoría de los participantes.

8. Cristian “El Loco” U (2016) El cordobés ganó la octava edición en una final muy ajustada. Conocido por su apodo y su personalidad extrovertida, se convirtió en uno de los ganadores más queridos por el público de esa temporada.

9. Santiago “Santi” Marrero (2022) Luego de seis años sin el formato, Telefe relanzó Gran Hermano en 2022 con una edición récord de más de 4 meses. El joven de 23 años de Córdoba se impuso en la final ante Juliana “Furia” Díaz y se llevó los 17 millones de pesos.

10. Marcos “Marcos” Ginocchio (2023) El abogado de 24 años oriundo de Salta se coronó en la décima edición (la segunda del relanzamiento). Con un perfil bajo, carismático y sin generar grandes polémicas, ganó con más del 60% de los votos en la final contra Nacho Castañares. Se llevó más de 50 millones de pesos.

11. ??? (2025) La edición 2025 ya está en marcha. Todavía no tiene ganador definido, pero el reality volvió a captar la atención del público argentino con nuevos participantes y el mismo formato que ya es un clásico.

Más allá de los premios en dinero, que fueron aumentando con los años, lo que todos estos ganadores tienen en común es haber sabido conectar con el público que votaba desde afuera. Algunos mantuvieron una carrera en los medios, otros volvieron a su vida privada y unos pocos siguen siendo figuras de la farándula argentina.

Gran Hermano sigue siendo un laboratorio social que refleja, para bien y para mal, las pasiones, los conflictos y las formas de ser de los argentinos. Y cada vez que un nuevo ganador levanta el trofeo, se reabre el debate sobre qué tipo de persona el público elige premiar.