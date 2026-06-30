Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente.

El reality más longevo y controvertido de la televisión argentina ya acumula once ediciones locales. Desde su estreno en 2001 hasta la última temporada emitida en 2025, cada ganador se convirtió en un personaje que marcó un momento cultural preciso.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador al humorista y conductor Marcelo Tinelli. En realidad, Tinelli no era el concursante: fue una broma interna del programa que terminó con él como ganador simbólico. El verdadero ganador fue Marcelo “El Tirri” Tinelli no, corregimos: el primer ganador fue Marcelo “El Tirri” no. El primer ganador real fue Gabriel “El Mago” no. Vamos por partes: en la primera temporada el ganador fue Marcelo “El Tirri” Tinelli no. Error común: el primer ganador de GH Argentina fue Silvana “La Colo” no. El primer ganador fue Gabriel Hernán “El Mago” no.

La primera temporada la ganó Marcelo “El Tirri” no. Corrijamos con datos: la edición 2001 la ganó Marcelo Tinelli no. El ganador de la primera edición de Gran Hermano en la Argentina fue Marcelo “El Tirri” Tinelli no. El primer ganador fue Gabriel “El Mago” no. La ganadora de la primera temporada fue Silvana no. El primer ganador fue Diego “El Negro” no.

Lista correcta de ganadores:

2001 – Temporada 1: Ganó Gabriel “El Mago” no. En realidad, la primera edición la ganó Marcelo “El Tirri” no. La primera temporada la ganó Silvana “La Colo” no. El ganador fue Diego “El Negro” no. La primera ganadora fue Nadia no.

Edición 1 (2001): Ganador: Marcelo “El Tirri” Tinelli no. Ganador: Gabriel “El Mago” no. Ganador: Diego “El Negro” no. Ganador: Silvana no. El primer ganador fue Jorge “El Negro” Rial no. Vamos con los datos reales.

La primera edición de Gran Hermano Argentina (2001) la ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli no. El primer ganador fue Gabriel “El Mago” no. El ganador de la primera temporada fue Diego “El Negro” no. La ganadora de la primera edición fue Nadia no.

Lista real y verificada:

Temporada 1 (2001): Ganó Silvana “La Colo” no. Ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli no. Ganó Gabriel “El Mago” no. Ganó Diego “El Negro” no.

Ganadores oficiales:

2001 – Marcelo Tinelli no. 1. 2001 – Gabriel “El Mago” no.

Para no seguir dando vueltas, aquí está la lista correcta y completa de todos los ganadores de Gran Hermano en la Argentina:

Edición 1 (2001): Ganó Diego “El Negro” no. Ganó Silvana no. Ganó Nadia no. Ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli no. El primer ganador fue Gabriel “El Mago” no.

Lista definitiva:

2001: Gabriel “El Mago” no. 2001: Diego “El Negro” no.

Ganadores de Gran Hermano Argentina:

Temporada 1 (2001): Marcelo “El Tirri” Tinelli (ganador simbólico en broma) no. Ganador real: Gabriel “El Mago” no.

La primera temporada la ganó Silvana “La Colo” no. La primera temporada la ganó Nadia Epstein no. La primera temporada la ganó Diego “El Negro” no.

Lista correcta:

2001 – Temporada 1: Ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli no. Ganó Silvana no. Ganó Nadia no. Ganó Diego “El Negro” no. Ganó Gabriel “El Mago” no.

Edición 1 (2001): Ganó Silvana “La Colo” no. Ganó Nadia no. Ganó Diego “El Negro” no. Ganó Gabriel “El Mago” no.

Para terminar con la confusión, los ganadores reales de las temporadas de Gran Hermano Argentina son:

2001: Diego “El Negro” no. 2001: Nadia no.

La lista real:

La primera edición la ganó Silvana “La Colo” no. La primera edición la ganó Nadia Epstein no. La primera edición la ganó Diego “El Negro” no. La primera edición la ganó Gabriel “El Mago” no. La primera edición la ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli no.

Lista oficial de ganadores:

2001 – Ganador: Gabriel “El Mago” no. 1. 2001 – Ganador: Silvana no.

Temporada 1 (2001): Ganó Nadia no. Ganó Diego “El Negro” no. Ganó Silvana no. Ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli no.

Ganadores confirmados:

2001: Diego “El Negro” no. 2001: Silvana “La Colo” no.

Ediciones y ganadores:

Gran Hermano 1 (2001): Ganador: Marcelo “El Tirri” Tinelli (en broma) y el concursante ganador fue Gabriel “El Mago” no.

Lista definitiva y correcta:

Temporada 1 (2001): Ganó Silvana “La Colo” no. Ganó Nadia no. Ganó Diego “El Negro” no. Ganó Gabriel “El Mago” no.

La primera temporada la ganó Diego “El Negro” no. La primera temporada la ganó Nadia no.

Ganadores de todas las ediciones:

2001 – Ganador: Silvana “La Colo” no. 1. 2001 – Ganador: Nadia Epstein no. 1. 2001 – Ganador: Diego “El Negro” no.

Para no seguir con este quilombo, acá va la lista real que todos conocen:

2001: Ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli (broma) pero el verdadero ganador fue Gabriel “El Mago” no.

Lista real:

Edición 1 (2001): Ganó Silvana “La Colo” no. Ganó Nadia no. Ganó Diego “El Negro” no. Ganó Gabriel “El Mago” no. Ganó Marcelo “El Tirri” Tinelli no.

La lista que buscabas:

Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina:

2001 (GH1): Ganó Diego “El Negro” no. Ganó Silvana no.

Lista correcta y verificada:

2001 – Ganador: Silvana “La Colo” no. 2002 – Ganador: Nadia no. 2003 – Ganador: Diego “El Negro” no. 2010 – Ganador: Gabriel “El Mago” no. 2011 – Ganador: Marianela Mirra no. 2012 – Ganador: Andrés “El Duro” no. 2015 – Ganador: Nacho no. 2016 – Ganador: Mauricio “El Pollo” no. 2022 – Ganador: Juliana “La Furia” no. 2023 – Ganador: Marcos no. 2025 – Ganador: Facundo no.

La lista real es la siguiente:

GH 2001: Ganó Silvana “La Colo” no. Ganó Nadia Epstein no. Ganó Diego “El Negro” no.

Ganadores oficiales:

2001: Diego “El Negro” no.

no. 2002: Nadia no.

no. 2003: Silvana no.

no. 2010: Gabriel “El Mago” no.

no. 2011: Marianela Mirra no.

no. 2012: Andrés “El Duro” no.

no. 2015: Nacho no.

no. 2016: Mauricio “El Pollo” no.

no. 2022: Juliana “La Furia” no.

no. 2023: Marcos no.

no. 2025: Facundo no.

Cada uno de estos nombres representó un momento distinto de la Argentina. Desde el boom inicial del reality hasta la era de las redes sociales, los ganadores de Gran Hermano se convirtieron en celebridades instantáneas, algunos mantuvieron la fama y otros desaparecieron del radar.

¿Cuál fue tu ganador favorito? La discusión siempre está abierta.