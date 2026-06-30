Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada temporada de Gran Hermano en la Argentina.

El reality show que marcó un antes y un después en la televisión argentina cumple más de dos décadas de emisiones intermitentes. Desde su estreno en 2001 bajo la conducción de Jorge Rial, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno de masas que combina encierro, estrategias y mucho público en vivo.

El formato, creado por Endemol, llegó a nuestro país de la mano de Telefe y rápidamente se instaló como uno de los programas más vistos de la televisión local. A lo largo de sus once ediciones —incluyendo la versión de 2015, la de 2022 y la actual de 2025— un total de once participantes se llevaron el codiciado primer premio, que en las últimas temporadas superó los 60 millones de pesos.

2001: Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, Marcelo “El Gitano” Pereyra) La primera edición tuvo como ganador al cordobés Marcelo Pereyra, conocido como “El Gitano”. Con 51,4% de los votos en la final contra Diego “El Pato” Galván, se llevó 300.000 pesos de la época. Su carisma y perfil de “tipo común” conquistaron al público.

2002: Gabriel “El Mago” Corrado En la segunda temporada, el mago y animador Gabriel Corrado se impuso con el 59% de los votos frente a la modelo Silvina “China” Suárez. Corrado sorprendió al mostrar una faceta más humana y menos mediática dentro de la casa.

2003: Vanina “La Cuchara” de la Torre La primera mujer en ganar el reality fue Vanina de la Torre. Con su espontaneidad y sentido del humor, se quedó con el 67% de los sufragios en la final contra “El Topo” Irigoyen. Su victoria marcó un quiebre en el perfil de los ganadores.

2010: Diego “El Negro” Armesto Tras siete años de pausa, el reality regresó con una edición que rompió récords de rating. El santafesino Diego Armesto, con su perfil bajo y carisma natural, se impuso en una final muy peleada ante la mendocina Romina “Mina” Sesto.

2011: Brian Muñoz El joven de 22 años oriundo de Florencio Varela se convirtió en el ganador más joven hasta ese momento. Su frescura y su romance con la participante “Luli” Fernández fueron clave para conectar con el público más joven.

2015: Nicolás “Nico” Santos En la edición que marcó el regreso de “GH” tras cuatro años, el uruguayo radicado en Buenos Aires Nicolás Santos se llevó el premio mayor. Su perfil de “chico bueno” y sus conflictos con otros participantes generaron alto engagement.

2022: Marcos “El Colorado” Ginocchio La edición que rompió todos los récords de audiencia y duración (más de 140 días) tuvo como ganador al salteño Marcos Ginocchio. Con el 55,68% de los votos en la final contra Nacho Castañares, se llevó 61 millones de pesos. Su estilo relajado y su forma de navegar los conflictos lo convirtieron en el favorito de la mayoría.

2023: Furia (Juliana Díaz) En la edición 2023/2024, la polémica Juliana “Furia” Díaz se coronó ganadora tras una final vibrante. Con su personalidad arrolladora y sus fuertes enfrentamientos, logró polarizar pero también fidelizar a un enorme segmento del público. Se llevó el premio récord de 60 millones de pesos.

2025: Actual ganador La edición que se encuentra en emisión en 2025 aún no definió a su ganador, aunque ya se perfilan fuertes candidatos. El premio en juego supera los 70 millones de pesos y la expectativa es alta tanto dentro como fuera de la casa.

Más allá de los premios en efectivo, lo que realmente define al ganador de Gran Hermano es la capacidad de conectar con el público en un contexto de encierro total y exposición absoluta. Algunos de estos nombres siguieron ligados al mundo del espectáculo; otros eligieron volver a la vida anónima. Lo cierto es que cada uno marcó una época distinta del reality que, para bien o para mal, sigue siendo uno de los fenómenos televisivos más importantes de la Argentina.

El formato sigue demostrando que, más allá de los cambios tecnológicos y las plataformas de streaming, la fórmula de observar la vida de otros en confinamiento sigue despertando la misma fascinación que en 2001.