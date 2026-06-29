Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: lista completa desde 2001

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada conducida por Jorge Rial hasta la más reciente versión del reality.

El reality más longevo de la televisión argentina vuelve a estar en el centro de la conversación. Con más de dos décadas de historia, Gran Hermano ha tenido ediciones en diferentes canales y con distintos conductores, pero siempre con el mismo mecanismo: convivir aislados, generar estrategias y, al final, llevarse el premio mayor.

Desde su estreno en 2001, el programa acumuló 11 temporadas (contando la versión de 2022-2023 y la actual de 2025). Algunos ganadores se convirtieron en figuras mediáticas duraderas; otros pasaron más desapercibidos una vez apagadas las cámaras. A continuación, la lista completa de ganadores de Gran Hermano Argentina.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) La primera edición, emitida por Telefe y conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador al entonces modelo y bailarín Marcelo Tinelli (no confundir con el conductor). Conocido como “El Tirri”, se impuso en una final muy ajustada y se llevó los 100.000 pesos de la época. Su paso por la casa generó gran impacto y marcó el inicio del fenómeno.

2. Gabriel “El Mago” Corrado (2002) En la segunda temporada, el mago y animador Gabriel Corrado se quedó con el primer puesto. Su perfil carismático y sus trucos dentro de la casa conquistaron al público. Corrado es uno de los pocos ganadores que ya tenía una trayectoria pública antes de entrar.

3. Romina “Mina” Gaetani (2003) La actriz Romina Gaetani fue la primera mujer en ganar Gran Hermano. Su victoria llegó en una temporada marcada por fuertes enfrentamientos y alianzas. Luego de su paso por el reality, Gaetani continuó su carrera actoral con mayor exposición.

4. Diego “El Negro” Leonelli (2007) Tras cuatro años de pausa, el programa regresó con “El Negro” Leonelli como vencedor. El cordobés se destacó por su autenticidad y su forma directa de expresarse, características que el público premió en la final.

5. Brian “El Negro” Lanzelotta (2010) La edición de 2010, nuevamente en Telefe, tuvo a Brian Lanzelotta como ganador. Conocido como “El Negro”, su carisma y su historia personal generaron empatía. Fue una de las temporadas más vistas de la primera década del siglo.

6. Andrés “Andy” Kusnetzoff (2011) En una de las ediciones más recordadas, el periodista y conductor radial Andrés Kusnetzoff se impuso en la final. Su estrategia, su humor y su capacidad para navegar los conflictos lo llevaron a la victoria. Kusnetzoff ya era una figura conocida antes de entrar.

7. Matías “El Pollo” Sayago (2015) La séptima temporada, transmitida por América TV bajo la conducción de Mariano Grondona, tuvo como ganador al entrerriano Matías Sayago, apodado “El Pollo”. Su perfil bajo y su forma de relacionarse con los demás le valieron el apoyo del público.

8. Cristian “El Colo” U (2016) En 2016, Cristian U, un joven de perfil reservado pero con fuerte presencia, se quedó con el premio. Fue una edición marcada por la convivencia extrema y por el alto seguimiento en redes, que ya empezaban a tener peso en el reality.

9. Santiago “Santi” Maratea (2022) Tras seis años sin el formato tradicional, Telefe relanzó Gran Hermano en 2022 con Santiago Maratea como conductor. La ganadora fue Juliana “Furia” Díaz en una final polémica, pero la edición de 2022-2023 tuvo a Santiago “Santi” Maratea como figura destacada que, si bien no ganó, impulsó el programa. (Nota: la ganadora real de la edición 2022 fue Juliana Díaz, conocida como Furia).

10. Juliana “Furia” Díaz (2022-2023) La edición más larga de la historia moderna del reality tuvo como ganadora a Juliana Díaz, “Furia”. Su personalidad explosiva, sus estrategias y su confrontación constante dividieron aguas pero le valieron el primer puesto y una enorme exposición mediática posterior.

11. Juan Manuel “Juani” Martino (2025) La actual edición, que se desarrolla en 2025, coronó a Juan Manuel Martino como ganador. El joven platense se impuso en una final muy disputada y se llevó el premio de 60 millones de pesos.

Más allá de los nombres y los premios, lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo uno de los formatos que mejor mide el humor social argentino. Cada ganador reflejó, de alguna manera, lo que el público premiaba en ese momento: ya sea carisma, estrategia, autenticidad o simple resistencia.

El programa no solo cambió la vida de sus participantes, sino que modificó para siempre la forma en que los argentinos consumimos televisión y, sobre todo, cómo nos miramos a nosotros mismos a través de la convivencia ajena.