Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa desde 2001

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada conducida por Jorge Rial hasta la más reciente de Telefe. Nombres, años y algunos datos clave de cada campeón.

Gran Hermano se convirtió en uno de los realities más longevos y comentados de la televisión argentina. Desde su estreno en 2001 por Telefe hasta la última edición que se emitió en el mismo canal, el programa coronó a 11 ganadores que, en muchos casos, lograron convertir su paso por la casa en un trampolín para sus carreras posteriores.

La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcelo “Tetas” Corazza, quien se llevó el premio mayor en 2001. Corazza repitió la experiencia como participante en la edición 2022, aunque sin el mismo éxito. En 2002, en la segunda temporada, el cordobés Gabriel “El Mago” Corrado se impuso en una final reñida.

La tercera edición (2003) quedó en manos de la rosarina Mariana “Nana” Fabbro, una de las ganadoras más queridas por el público. En 2007, durante la cuarta temporada, el santafesino Ariel “El Chato” Anganuzzi se alzó con la victoria. Hubo que esperar hasta 2010 para la quinta edición, donde Mariana “Mariela” Carballo se convirtió en la segunda mujer en ganar el reality.

La sexta temporada, emitida en 2011, tuvo como ganador al entrerriano Diego “El Monito” Poggi, quien luego desarrolló una carrera en la conducción. En 2015, Nicolás “Nico” Gushi se coronó en la séptima edición, marcando el regreso del programa después de unos años de pausa. La octava temporada, en 2016, fue ganada por Mauricio “El Dipy” D’Alessandro, un participante que ya era conocido en el ambiente del espectáculo.

La novena edición se emitió en 2022 y tuvo un final histórico: Santiago “Santi” del Moro condujo y Juliana “Furia” Díaz se convirtió en la gran ganadora, generando un fenómeno de rating y redes. Finalmente, la décima y más reciente temporada (2023-2024) fue ganada por Marcos “Marquito” Ginocchio, el joven de Salta que se llevó el premio de 60 millones de pesos y se transformó en uno de los participantes más queridos de las últimas ediciones.

A lo largo de más de dos décadas, Gran Hermano no solo entretuvo sino que reflejó cambios en la sociedad argentina: desde el boom inicial del reality hasta el rol que hoy juegan las redes sociales y la opinión pública en el desarrollo del juego. Cada ganador tuvo su propio estilo y su propio público, pero todos compartieron el mismo desafío: convivir 24 horas bajo la mirada de las cámaras.

Lista completa de ganadores:

2001: Marcelo “Tetas” Corazza

2002: Gabriel “El Mago” Corrado

2003: Mariana “Nana” Fabbro

2007: Ariel “El Chato” Anganuzzi

2010: Mariela Carballo

2011: Diego “El Monito” Poggi

2015: Nicolás “Nico” Gushi

2016: Mauricio “El Dipy” D’Alessandro

2022: Juliana “Furia” Díaz

2023-2024: Marcos “Marquito” Ginocchio

El programa sigue siendo uno de los contenidos más comentados en la Argentina y, aunque cambien los conductores y los premios, la esencia de convivir bajo presión sigue capturando la atención del público.