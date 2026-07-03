Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada temporada del reality que marcó a la televisión argentina.

El reality show Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y, desde entonces, se convirtió en uno de los formatos más vistos y comentados del país. Con más de diez ediciones emitidas entre Telefe y América, el programa generó debates, polémicas y, sobre todo, convirtió a varios desconocidos en figuras públicas. A continuación, un repaso completo de todos los ganadores de Gran Hermano Argentina.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) La primera edición del reality, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador al entonces modelo y animador Marcelo Tinelli. Sí, el mismo que años después dominaría la pantalla con ShowMatch. Se impuso en una final apretada y se llevó el premio de 300 mil pesos de la época. Su paso por la casa fue más mediático que estratégico, pero alcanzó para coronarse.

2. Nadia Epstein (2002) En la segunda temporada, la ganadora fue Nadia Epstein, una joven de 22 años que se destacó por su carisma y espontaneidad. Derrotó en la final a otros participantes que hoy suenan lejanos en la memoria colectiva. Su victoria representó el triunfo de la “chica común” frente a perfiles más construidos.

3. Diego “El Pato” Díaz (2003) El tercer ganador fue Diego Díaz, conocido como “El Pato”. Proveniente de una familia humilde de la provincia de Buenos Aires, su historia de superación y su forma directa de hablar conquistaron al público. Se llevó el botín en una edición marcada por la fuerte presencia de personajes conflictivos.

4. Marian Farías Gómez (2007) Tras un paréntesis de varios años, el reality regresó en 2007. La ganadora fue Marian Farías Gómez, quien se impuso en una final recordada por su emotividad. Su perfil bajo y su capacidad para generar empatía fueron clave en una temporada llena de giros.

5. Romina Gaetani (2010) En la edición de 2010, la actriz Romina Gaetani sorprendió a todos al ganar el reality. Aunque ingresó como “famosa” en un formato que originalmente buscaba gente común, su carisma y su manejo de los conflictos le permitieron quedarse con el primer puesto. Fue una de las ediciones más vistas de la década.

6. Diego “El Negro” Mesaglio (2011) La siguiente temporada tuvo como ganador al actor y modelo Diego Mesaglio. Conocido por sus papeles en tiras juveniles, “El Negro” demostró que podía convivir con desconocidos y se llevó el premio mayor en una final que generó mucha expectativa.

7. Matías “El Mago” Novello (2015) En 2015, bajo la conducción de Jorge Rial nuevamente, el mago y animador Matías Novello se coronó campeón. Su habilidad para el entretenimiento y su manejo del juego lo convirtieron en uno de los ganadores más estratégicos del programa.

8. Yasmín Corti (2016) La octava edición, emitida por América TV, tuvo como ganadora a Yasmín Corti. La joven de origen humilde se destacó por su autenticidad y su forma de enfrentar los desafíos. Su triunfo fue celebrado especialmente en el interior del país.

9. Cristian “El Uru” Uría (2022) Tras un largo paréntesis, Gran Hermano regresó a Telefe en 2022 con Santiago del Moro al frente. El ganador fue Cristian “El Uru” Uría, un electricista de 32 años oriundo de Mendoza. Su carisma natural, sus discursos motivadores y su capacidad para generar empatía lo convirtieron en el favorito indiscutido. Se llevó 15 millones de pesos y se transformó en uno de los ganadores más queridos de la historia reciente.

10. Marcos “El Colorado” Ginocchio (2023) La temporada 2023, la más larga hasta el momento con más de 140 días de emisión, tuvo como gran vencedor al abogado catamarqueño Marcos Ginocchio. Conocido como “El Colorado”, ganó con más del 60% de los votos en la final. Su perfil reservado, su inteligencia emocional y su forma de mantenerse al margen de las peleas más tóxicas fueron determinantes. Se llevó 30 millones de pesos y un auto 0 km.

11. Bautista “Bauti” Mascia (2024) La edición 2024/2025, todavía en curso al momento de escribir estas líneas, tiene como uno de los favoritos al uruguayo Bautista Mascia, aunque la final aún no se definió. Si se corona, sería el primer extranjero en ganar Gran Hermano Argentina.

Más allá de los premios en efectivo, que fueron aumentando considerablemente con los años, lo que todos estos ganadores tienen en común es que lograron conectar con el público en un formato que mezcla estrategia, resistencia emocional y exposición total. Algunos lograron capitalizar su paso por la casa y construyeron carreras en los medios; otros volvieron a su vida cotidiana con una anécdota que contar para siempre.

Gran Hermano sigue siendo, casi 25 años después de su estreno, un fenómeno que trasciende generaciones y que, temporada tras temporada, consigue que millones de argentinos se sienten frente al televisor o sigan las 24 horas por las plataformas digitales. Los ganadores cambian, pero la fórmula parece seguir funcionando.