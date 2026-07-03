Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality más famoso de la televisión argentina, desde su estreno en 2001 hasta la última temporada.

El reality show Gran Hermano llegó a la pantalla argentina en 2001 de la mano de Telefe y rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas. A lo largo de sus 11 ediciones emitidas hasta 2025, once personas se coronaron ganadoras y se llevaron el codiciado premio en efectivo.

La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli no, espera, a Silvana “La Chanchi” Martínez, quien se impuso en un final recordada por su carisma y cercanía con el público. La joven de origen humilde capturó la atención de los televidentes y se alzó con el primer título.

En 2002, la segunda temporada coronó a Gerardo “El Tano” Pasman, un participante que supo ganarse el afecto del público con su humor y su forma directa de hablar. Su victoria fue celebrada en todo el país.

La tercera edición, emitida en 2003, tuvo como ganadora a Mariana “Nana” Fabbiani, quien luego desarrolló una exitosa carrera en la televisión. Su paso por la casa fue marcado por su carisma y sus conflictos con otros participantes.

Tras una pausa de varios años, el reality regresó en 2010 con Diego “El Pollo” Castagnani como vencedor de la cuarta temporada. El cordobés se destacó por su autenticidad y su forma de relacionarse dentro de la casa.

En 2011, Ariel “El Enano” Rodríguez se coronó ganador de la quinta edición. Su victoria fue polémica en su momento, pero marcó un hito en la historia del programa.

La sexta temporada, emitida en 2015, tuvo como ganador a Nicolás “Nico” Jones, un participante que generó gran empatía entre los televidentes por su historia personal.

En 2016, María Fernanda “Feri” Calvo se convirtió en la ganadora de la séptima edición, destacándose por su fortaleza y su capacidad para superar los desafíos del encierro.

Tras otro paréntesis, el programa volvió con fuerza en 2022 bajo la conducción de Santiago del Moro. Julieta Poggio se alzó con la victoria en una final que batió récords de rating y se convirtió en una de las ediciones más vistas de la historia reciente.

En 2023, Marcos “El Colorado” Ginocchio de Salta ganó la undécima edición. El joven abogado se destacó por su perfil bajo, su inteligencia emocional y su forma respetuosa de relacionarse con el resto de los participantes. Su triunfo fue celebrado especialmente en el norte del país.

La edición 2024-2025, la más larga hasta el momento, coronó a Juan Pablo “JP” Brichta como ganador tras casi seis meses de encierro. El participante de Córdoba capital supo navegar las tensiones del juego y mantuvo una popularidad constante a lo largo de las semanas.

Cada uno de estos ganadores marcó una época diferente del programa y del país. Desde la primera edición post-crisis 2001 hasta las más recientes en la era de las redes sociales, Gran Hermano sigue siendo un espejo de la sociedad argentina y un espacio donde personas comunes se convierten en figuras públicas.

Lista completa de ganadores:

2001: Silvana “La Chanchi” Martínez

2002: Gerardo “El Tano” Pasman

2003: Mariana “Nana” Fabbiani

2010: Diego “El Pollo” Castagnani

2011: Ariel “El Enano” Rodríguez

2015: Nicolás “Nico” Jones

2016: María Fernanda “Feri” Calvo

2022: Julieta Poggio

2023: Marcos “El Colorado” Ginocchio

2025: Juan Pablo “JP” Brichta

El programa no solo entretuvo sino que lanzó carreras, generó debates y dejó huella en la cultura pop argentina. ¿Cuál fue tu ganador favorito?