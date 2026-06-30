Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa desde 2001

Desde el primer reality en 2001 hasta la edición de 2024, repasamos quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano Argentina, cuánto se llevaron y qué pasó con ellos después del encierro.

El reality Gran Hermano llegó a la Argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en un fenómeno que marcó épocas, generó debates y catapultó a varios desconocidos a la fama instantánea. Con más de diez ediciones emitidas, el programa de Telefe acumula una galería de ganadores que, en muchos casos, lograron convertir el triunfo en una carrera mediática duradera.

El primer ganador fue Marcelo “El Tirri” Tinelli, en la edición debut de 2001. El hermano del conductor Marcelo Tinelli se llevó el primer premio de 100.000 pesos de la época y se convirtió en el rostro que inauguró la era del encierro televisivo. Su victoria generó una enorme expectativa, aunque su paso posterior por los medios fue más bien discreto comparado con otros participantes.

En 2002, Celina Cobo se alzó con la victoria en la segunda temporada. La cordobesa de 23 años se destacó por su carisma y su forma de enfrentar los conflictos dentro de la casa. Se llevó 200.000 pesos y, tras salir, incursionó en la conducción y la actuación, aunque nunca logró mantenerse en el primer plano.

La tercera edición, emitida en 2003, tuvo como ganador a Diego “El Pato” Díaz. El rosarino, que había ingresado como reemplazo, terminó ganando el certamen y 300.000 pesos. Su paso por el reality lo llevó a probar suerte en el mundo del espectáculo, aunque su carrera fue breve. Hoy se lo recuerda más por su participación que por una trayectoria posterior destacada.

Tras un paréntesis de varios años, el programa regresó en 2007 con la conducción de Jorge Rial. Mariana Diarco se convirtió en la ganadora de esa edición, llevándose 200.000 pesos. La joven de 22 años generó una enorme empatía entre el público y, una vez afuera, se dedicó al modelaje y a programas de televisión. Su triunfo sigue siendo uno de los más recordados de la primera etapa del reality.

En 2010, Ariel “El Negro” Rodríguez fue el gran vencedor. El participante, que ya había estado en ediciones anteriores como invitado, logró imponerse en una final muy reñida y se llevó 200.000 pesos. Su carisma y su forma de relacionarse dentro de la casa fueron clave. Después del programa, probó suerte en el teatro y en programas de entretenimiento.

La edición de 2011 tuvo como ganador a Hernán “El Negro” Echeverría. El cordobés de 29 años se destacó por su honestidad y su estilo directo, lo que le valió el apoyo masivo del público. Se llevó el premio mayor y, tras salir, incursionó en la radio y en algunos realities posteriores como panelista.

En 2015, Nacho Pérez Cortés se coronó campeón de la séptima temporada. El joven de 22 años de Mendoza generó polémica dentro de la casa, pero eso no impidió que se llevara el primer puesto y un premio de 1.750.000 pesos. Su paso por el reality lo catapultó a la farándula y a participar en otros programas de televisión.

La octava edición, emitida entre 2016 y 2017, tuvo como ganadora a Cynthia “Coti” Romero. La participante se destacó por su carisma y su forma de liderar dentro de la casa. Se llevó 2.000.000 de pesos y, una vez afuera, continuó su carrera en los medios, aunque con altibajos.

En 2022, el reality regresó con gran expectativa bajo la conducción de Santiago del Moro. Julieta Poggio se convirtió en la ganadora de esa edición, llevándose un premio millonario y convirtiéndose en una de las figuras más queridas del programa. Su triunfo la llevó a participar en diversos programas y a mantener una presencia constante en redes sociales.

La edición más reciente, la de 2024, tuvo como ganador a Marcos Ginocchio. El salteño de 25 años se impuso en una final muy disputada contra Nacho Castañares y se llevó el mayor premio de la historia del reality: 60 millones de pesos. Su victoria generó una enorme repercusión y lo posicionó como una figura emergente del espectáculo argentino.

A lo largo de más de dos décadas, Gran Hermano Argentina demostró ser mucho más que un simple reality. Cada ganador representa una época distinta del país y del propio programa: desde los premios modestos de los primeros años hasta las cifras millonarias de las últimas ediciones. Lo que no cambió es el impacto que el encierro tuvo en la vida de cada uno de ellos, para bien o para mal.

Lista completa de ganadores: