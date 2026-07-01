Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el primer premio y cuánto dinero ganaron en cada temporada del reality más visto del país.

El reality Gran Hermano llegó a la Argentina en 2001 de la mano de Telefe y se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas que marcó a varias generaciones. Con más de una década y media de emisiones entre pausas y regresos, el programa acumula 11 ediciones emitidas hasta 2025 y un ganador por cada una.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) El primer ganador de la historia fue nada menos que Marcelo Tinelli, quien se impuso en la primera temporada con el 53% de los votos en la final. Ganó $50.000 de la época y consolidó su imagen popular más allá de Videomatch. Participaron 13 famosos y el promedio de rating superó los 30 puntos.

2. Viviana “La Pitu” Sáez (2002) En la segunda edición, la modelo y actriz Viviana Sáez se quedó con el premio mayor. Fue una de las ediciones más recordadas por el romance que vivió dentro de la casa con Gabriel “El Mago” Corrado. Se llevó $100.000 y un auto 0 km.

3. Diego “El Chino” Brizuela (2003) El cordobés Diego Brizuela, más conocido como “El Chino”, ganó la tercera temporada. Proveniente de una familia humilde, su triunfo fue celebrado en todo el país. Recibió $200.000 y se convirtió en uno de los ganadores más queridos por el público.

4. Marianela “Marian” Mirra (2007) Después de un paréntesis de tres años, el reality regresó en 2007. La ganadora fue la joven Marianela Mirra, quien derrotó en la final a Diego “El Monito” Lezcano. Marian se llevó $200.000 y luego tuvo un paso fugaz por el mundo de la música.

5. Romina “Mina” Gaetani (2010) La actriz Romina Gaetani se coronó en la edición de 2010, una de las más polémicas y vistas de la década. Derrotó al cordobés “Coty” en una final que se extendió por varias semanas. El premio fue de $300.000.

6. Brian “El Puma” Lanzelotta (2015) En la sexta temporada, emitida por América TV, el modelo y bailarín Brian Lanzelotta se alzó con la victoria. Fue una edición que combinó famosos y anónimos. Brian se llevó $1.000.000, el premio más alto hasta ese momento.

7. Cynthia “La Tora” Fernández (2016) La modelo y panelista Cynthia Fernández ganó la séptima edición, también por América. Su carisma y su forma de enfrentar los conflictos dentro de la casa la convirtieron en favorita. Ganó $1.200.000.

8. Iván “Nana” González (2022) Tras seis años de ausencia, Gran Hermano volvió a Telefe con una nueva era. El joven catamarqueño Iván “Nana” González se convirtió en el ganador de la temporada 2022/2023. Se llevó $15.000.000 en una final que marcó récords de rating y de participación en las redes.

9. Fede “El Loco” Vigevani (2023) La edición 2023 tuvo a Federico Vigevani, más conocido como “El Loco”, como gran vencedor. El influencer uruguayo-argentino se impuso en una final muy peleada y se llevó $20.000.000.

10. Juan Pablo “JP” Kaski (2024) En la edición de 2024 el cordobés Juan Pablo Kaski se quedó con el primer puesto tras una competencia que duró más de cuatro meses. El premio superó los $30.000.000.

11. Camila “Cami” Homs (2025) La última ganadora hasta la fecha es la modelo y empresaria Camila Homs, quien se coronó en la edición emitida durante 2025. Su victoria generó tanto apoyo como polémica en las redes sociales y cerró un ciclo de ratings muy altos para Telefe.

Más allá de los premios económicos, que fueron aumentando considerablemente con los años, cada ganador dejó su huella en la cultura popular argentina. Algunos continuaron en los medios, otros se alejaron de la exposición. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo uno de los formatos que mejor refleja —y a veces exagera— las tensiones, los amores y las peleas de la sociedad argentina.

¿Quién creés que debería ganar la próxima edición? El debate está abierto.