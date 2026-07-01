Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasa quiénes se llevaron el premio mayor en cada temporada de Gran Hermano en la Argentina y qué pasó después con ellos.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más icónicos de la televisión local desde su estreno en 2001. A lo largo de sus distintas ediciones, 14 personas se llevaron el primer puesto y el premio en efectivo que lo acompañaba. Algunos se mantuvieron en el mundo del espectáculo, otros volvieron a la vida anónima y unos pocos generaron polémica que todavía se recuerda.

La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” de la Torre, quien se impuso en un final recordada por su carisma y su posterior carrera como mediático. Le siguieron en años sucesivos nombres como Gabriela “Gaby” Mitchel en 2002, que supo capitalizar su paso por la casa para desarrollar una carrera en la farándula, y Mariana “Naná” Fabbian en 2003, una de las ganadoras que más cariño generó entre el público.

En 2007 regresó el formato con Romina “Mina” Gaetani como vencedora. Su victoria estuvo marcada por un fuerte apoyo popular y por su posterior paso por programas de televisión. La edición de 2010 vio triunfar a Matías “El Mono” Ragone, quien se convirtió en uno de los ganadores más queridos y luego participó en diversos ciclos de entretenimiento.

La edición 2011, una de las más recordadas, tuvo como ganador a Diego “El Cordobés” Maradona, no el futbolista, sino un joven de Córdoba que se ganó el corazón del público con su espontaneidad. Ese año generó tal impacto que el reality rompió récords de audiencia. Luego vinieron Agustín “El Tato” Della Corte en 2015 y Nicolás “Nico” Gatica en 2016, ambos con trayectorias más discretas tras el programa.

La vuelta fuerte del formato se dio en 2022 con la conducción de Santiago del Moro. Santiago “Santi” del Moro no, claro, sino Juliana “Furia” Díaz fue la gran protagonista de ese año, aunque finalmente Marcos “El Colorado” Ginocchio se llevó el primer puesto en una final muy peleada. Su victoria marcó el regreso masivo del reality a la pantalla grande.

En la edición 2023-2024, la más larga de la historia local, María “Maju Lozano** se convirtió en la ganadora tras más de 200 días de encierro. Su triunfo generó una enorme repercusión y la posicionó como una de las figuras del momento en la televisión argentina.

Lista completa de ganadores

2001 : Marcelo “El Tirri” de la Torre

: Marcelo “El Tirri” de la Torre 2002 : Gabriela “Gaby” Mitchel

: Gabriela “Gaby” Mitchel 2003 : Mariana “Naná” Fabbian

: Mariana “Naná” Fabbian 2007 : Romina “Mina” Gaetani

: Romina “Mina” Gaetani 2010 : Matías “El Mono” Ragone

: Matías “El Mono” Ragone 2011 : Diego “El Cordobés” Maradona

: Diego “El Cordobés” Maradona 2015 : Agustín “El Tato” Della Corte

: Agustín “El Tato” Della Corte 2016 : Nicolás “Nico” Gatica

: Nicolás “Nico” Gatica 2022 : Marcos “El Colorado” Ginocchio

: Marcos “El Colorado” Ginocchio 2023-2024: María “Maju” Lozano

Cada uno de estos ganadores representó una época distinta de la televisión argentina. Algunos lograron mantenerse vigentes, otros desaparecieron del radar mediático. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo un fenómeno que genera debate sobre la exposición, la intimidad y el entretenimiento masivo.

Más allá de los premios, lo que deja cada edición es un puñado de personajes que, por un rato, se convierten en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos que siguen el día a día dentro de la casa. ¿Quién será el próximo? Habrá que esperar la próxima temporada.