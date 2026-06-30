Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada temporada de Gran Hermano en la Argentina y qué pasó con ellos después.

El reality más longevo de la televisión argentina ya lleva más de dos décadas en pantalla. Desde su estreno en 2001 bajo la conducción de Jorge Rial, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno de audiencia y en una plataforma de lanzamiento para decenas de participantes. Repasamos, uno por uno, todos los ganadores de la historia del ciclo.

2001 – Marcelo “Teto” Milano El cordobés de 29 años se impuso en la primera edición con el 51% de los votos en la final contra Diego “El Pato” Slezak. Milano, que ingresó como comodín, se destacó por su carisma y su forma directa de hablar. Tras la victoria, incursionó en la radio y la televisión, aunque su paso por el programa sigue siendo el hito más recordado de su carrera.

2002 – Gabriel “El Mago” Corrado El actor y mago se alzó con el triunfo en la segunda temporada, que tuvo récord de audiencia. Corrado fue el primer ganador que ya era conocido antes de entrar a la casa. Su victoria marcó el inicio de una larga lista de figuras del espectáculo que probarían suerte en el reality.

2003 – Romina “Mina” Ottolini La primera mujer en ganar el reality. La rosarina de 22 años se impuso en una final muy peleada. Su paso por la casa generó polémica y cariño a partes iguales. Luego de Gran Hermano, Ottolini se alejó de los medios y eligió una vida más reservada.

2007 – Sabrina “La Chueca” Olmedo Tras cuatro años de ausencia, el programa volvió en 2007 con un formato renovado. La ganadora fue Sabrina Olmedo, que se destacó por su autenticidad y su fuerte personalidad. Su victoria sigue siendo una de las más celebradas por el público.

2010 – Mariano “El Nano” Martínez El actor ya era conocido cuando ingresó como participante de la quinta edición. Su carisma y su romance con otra participante lo convirtieron en favorito. Ganó con amplio margen y luego continuó su carrera actoral.

2011 – Diego “El Cebollita” Mesaglio El joven de 22 años se impuso en una edición que tuvo fuerte presencia de figuras del espectáculo. Mesaglio se destacó por su sencillez y su forma de relacionarse dentro de la casa. Tras ganar, mantuvo un perfil bajo.

2012 – Julieta “Juli” Nardo La modelo y actriz se quedó con el primer puesto en la séptima temporada. Su victoria consolidó el rol de las mujeres en el reality y abrió la puerta a más participantes del interior del país.

2015 – Nacho Puentes La edición de 2015, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Ignacio “Nacho” Puentes. Su triunfo fue celebrado por su forma de ser y su honestidad dentro del juego.

2016 – María Laura “Loli” Domínguez La neuquina se convirtió en la segunda mujer en ganar el reality. Su paso por la casa estuvo marcado por su espontaneidad y su fuerte carácter. Tras el programa, continuó vinculada a los medios.

2022 – Juliana “Furia” Díaz La última gran ganadora hasta la fecha. Furia se impuso en una final que rompió récords de audiencia. Su paso por la casa generó divisiones: para unos era la antagonista perfecta, para otros una participante genuina. Su victoria marcó el regreso fuerte del formato a la televisión argentina.

A lo largo de sus distintas ediciones, Gran Hermano Argentina no solo entretuvo a millones de televidentes, sino que reflejó cambios culturales, modos de relacionarse y el peso creciente de las redes sociales en la percepción del público. Cada ganador representa un momento distinto del país y del propio programa.

Más allá de los premios en efectivo, la verdadera recompensa para muchos fue la exposición mediática. Algunos lograron construir carreras sólidas; otros eligieron alejarse de los flashes. Lo cierto es que, más de veinte años después de su estreno, el reality sigue generando conversación y expectativas cada vez que se anuncia una nueva temporada.