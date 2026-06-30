Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde el estreno en 2001 hasta la última temporada de 2025, con los momentos que los marcaron.

El reality que cambió la forma de ver televisión en la Argentina cumple más de dos décadas de historia. Desde su estreno en 2001 bajo la conducción de Jorge Rial, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno que mezcla estrategia, carisma y resistencia emocional. A lo largo de once ediciones, once ganadores se llevaron el premio mayor y quedaron grabados en la memoria colectiva.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera: en la primera edición ganó Silvana “Silvita” Martínez). La cordobesa de 23 años se impuso en una final que todavía se recuerda por la expectativa que generó. Silvana representó la imagen de la “chica buena” que supo ganarse al público con naturalidad y sin grandes escándalos.

En 2002 llegó la segunda temporada y el triunfo de Gerardo “El Tano” Pasman. El rosarino, con su perfil de tipo común y buena onda, se quedó con el 54 % de los votos en la final contra Romina. Su paso por la casa dejó frases que todavía se repiten en las redes cada vez que alguien habla de GH.

La tercera edición, emitida en 2003, tuvo como ganador a Mariano “El Dipy” Martínez. El ex jugador de fútbol y modelo se convirtió en el primer “famoso” en ganar el reality. Su carisma y su romance con la participante Romina Gaetani generaron rating y tapas de revistas durante meses.

Hubo que esperar hasta 2007 para la cuarta temporada. Jimena “La Barbie” Barón no ganó, pero Diego “El Choclo” Leonelli se llevó el trofeo tras una final muy peleada. Leonelli, uruguayo radicado en Buenos Aires, sorprendió por su perfil bajo y su capacidad para no pelearse con nadie.

La quinta edición (2010) fue una de las más recordadas: Alejandra “Ale” Gavilán se coronó ganadora tras una temporada cargada de polémicas y pases de micrófono. Su triunfo representó, para muchos, el triunfo de la autenticidad por sobre los personajes armados.

2011 – Brian Lanzelotta. El cordobés ganó la sexta temporada con el 51,3 % de los votos. Su historia de vida, su forma de bancarse las presiones y su romance con otra participante fueron los ejes de su paso por la casa.

En 2015, ya bajo la conducción de Jorge Rial nuevamente, Nazarena Di Serio se convirtió en la ganadora de la séptima edición. La mendocina supo combinar fortaleza y carisma y se llevó el 62 % de los votos en una final que rompió récords de audiencia para la etapa.

La octava temporada llegó en 2016 y tuvo como ganador a Mauricio “El Tío” D’Agostino. El participante de mayor edad hasta ese momento demostró que la experiencia también vale en la casa más vigilada del país.

En 2022, Telefe relanzó el formato con la conducción de Santiago del Moro. Julieta Poggio se convirtió en la ganadora de esa edición tras una final que marcó el regreso triunfal del reality. Su juventud, su espontaneidad y su capacidad para generar empatía fueron clave.

La décima temporada, emitida entre 2023 y 2024, tuvo un final histórico: Marcos “El Colorado” Ginocchio se impuso en una final que duró más de seis horas y que fue seguida por millones de personas. El salteño, con su perfil tranquilo y su estrategia de no generar conflictos, se ganó el cariño del público.

La edición 2025, la más reciente, coronó a Facundo “El Negro” Rodríguez como ganador. El participante de La Plata supo navegar una casa llena de fuertes personalidades y se quedó con el premio tras una temporada que volvió a batir récords de interacción en redes.

Más allá de los nombres, cada ganador representa un momento distinto de la Argentina. Desde la “Silvita” de los primeros años hasta el “Negro” Rodríguez de la era de las redes sociales, Gran Hermano sigue funcionando como un espejo imperfecto de lo que somos como sociedad. ¿Quién será el próximo? La casa ya está preparando la siguiente edición.