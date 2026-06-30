Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos quiénes se llevaron el primer premio en cada edición del reality más popular del país, desde su estreno en 2001 hasta la más reciente. Un repaso con datos y curiosidades de cada ciclo.

El reality Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en un fenómeno de audiencia que marcó generaciones. Conducido en sus primeras ediciones por Jorge Rial y luego por otros animadores, el programa de Telefe (y antes por América y El Trece) generó debates, romances, peleas y, sobre todo, ganadores que se llevaron un premio importante y, en muchos casos, una carrera mediática.

A continuación, el listado completo de los ganadores de cada edición, con el año, el porcentaje de votos y alguna nota destacada de su paso por la casa más famosa del país.

Edición 2001 (GH1): Ganó Marcelo “Teto” Rodríguez. El cordobés se impuso con el 51,17% de los votos en la final contra Ivana. Fue el primer gran boom del formato y su imagen de “buen pibe” lo convirtió en ídolo popular. Tras el reality incursionó en la música y la televisión.

Edición 2002 (GH2): Gabriel “El Mago” Corrado se coronó ganador con el 60,07% frente a Marcela. El ilusionista porteño usó su carisma y trucos para ganar simpatía dentro y fuera de la casa. Después del programa siguió con shows de magia y apariciones televisivas.

Edición 2003 (GH3): Griselda Siciliani fue la tercera ganadora, imponiéndose con el 58,64% ante Romina. La actriz y bailarina mendocina aprovechó el salto de popularidad para construir una sólida carrera en teatro, televisión y cine. Hoy es una de las figuras más respetadas del medio.

Edición 2007 (GH4): Mariana “Naná” Fabbiani ganó con el 70,2% contra Diego. La conductora regresó al programa como participante y demostró su capacidad para generar empatía. Su victoria fue una de las más holgadas de la historia.

Edición 2010 (GH5): Alejandro “Marley” Wiebe se llevó el premio en una final ajustada. El conductor ya era conocido por sus programas infantiles y juveniles, y su paso por la casa reforzó su imagen de “chico bueno” de la tele.

Edición 2011 (GH6): Ariel “El Puma” Rodríguez fue el ganador con el 58% de los votos. El entrerriano generó polémica dentro de la casa pero logró conectar con el público que valoró su autenticidad. Tras el reality tuvo pasos por el mundo del espectáculo y la música.

Edición 2015 (GH7): Nicolás “Nico” Gásperi se coronó en una de las ediciones más largas de la historia. El joven de General Roca, Río Negro, ganó con el 51,5% contra Daniela. Su perfil bajo y su historia personal le valieron el cariño del público.

Edición 2016 (GH8): Mauricio “El Dipy” D’Agostino fue el vencedor con el 53,87%. El carnicero de La Matanza se convirtió en un verdadero fenómeno popular. Su frase “¡Qué hacés, boluda!” y su forma de hablar directa lo hicieron ícono. Hoy sigue activo en redes y medios.

Edición 2022 (GH9): Santiago “Santi” Marrone ganó la primera edición de la nueva era, con casi el 60% de los votos en la final contra Daniela. El joven de 22 años de Berazategui se destacó por su madurez y su vínculo con varios participantes. Su triunfo marcó el regreso triunfal del formato a la pantalla argentina.

Edición 2023 (GH10): Marcos “El Colorado” Ginocchio se convirtió en el ganador más reciente. El jujeño de 26 años arrasó con el 77,5% de los votos en una final histórica contra Nacho. Su carisma, honestidad y falta de filtros lo convirtieron en el favorito indiscutido. El récord de porcentaje de votos habla por sí solo.

El programa sigue siendo uno de los contenidos más vistos de la televisión local y sus ganadores, en mayor o menor medida, lograron capitalizar el salto de fama. Algunos construyeron carreras largas, otros desaparecieron del radar mediático, pero todos forman parte de la memoria colectiva de más de dos décadas de Gran Hermano en la Argentina.

¿Cuál fue tu ganador favorito? El debate sigue abierto.