Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada temporada del reality más visto del país.

El reality Gran Hermano marcó un antes y un después en la televisión argentina. Desde su estreno en 2001, el programa de Telefe generó debates, polémicas y, sobre todo, convirtió a varios desconocidos en figuras públicas. Repasamos la lista completa de ganadores a lo largo de sus 11 ediciones emitidas hasta 2025.

2001 – Marcelo “El Chino” Benedetto El primer ganador de la historia del programa fue Marcelo Benedetto, conocido como “El Chino”. Con 27 años y oriundo de Córdoba, se impuso en una final que todavía se recuerda por la expectativa generada. Recibió el premio de 50 mil dólares y se convirtió en el pionero de una larga lista.

2002 – Gabriel “El Mago” Corrado En la segunda temporada, el mago y actor Gabriel Corrado se quedó con la victoria. Su carisma y habilidades para el entretenimiento lo hicieron favorito del público. Fue una de las ediciones más recordadas de la primera etapa del ciclo.

2003 – Romina “La Negra” Gaetani La modelo y actriz Romina Gaetani se coronó en la tercera edición. Su paso por la casa generó gran seguimiento y la convirtió en una de las ganadoras más mediáticas de los primeros años.

2007 – Diego “El Ruso” Leonelli Tras una pausa de varios años, el reality regresó en 2007. El ganador fue Diego Leonelli, apodado “El Ruso”, quien se impuso en una final muy peleada y se llevó el premio mayor.

2010 – Brian “El Bicho” Muñoz La edición de 2010 tuvo a Brian Muñoz como vencedor. Conocido como “El Bicho”, su estilo directo y su carisma callejero lo hicieron conectar con gran parte de la audiencia.

2011 – Marianela “Marian” Mirra La sexta temporada fue ganada por la modelo y vedette Marianela Mirra. Su paso por la casa generó gran rating y se convirtió en una de las figuras más recordadas de esa década.

2015 – Emmanuel “El Zurdo” Rodríguez En 2015, Emmanuel Rodríguez, apodado “El Zurdo”, se llevó la victoria en una edición que marcó el regreso fuerte del formato. Su historia personal y su carisma fueron clave para ganar el apoyo del público.

2016 – Nicolás “Nico” Galarza Nicolás Galarza fue el ganador de la octava temporada. Proveniente de una familia humilde de La Plata, su humildad y esfuerzo fueron los rasgos que más destacaron durante su permanencia en la casa.

2022 – Juliana “Furia” Díaz Tras una larga ausencia, Gran Hermano regresó en 2022 con una edición récord de rating. La ganadora fue Juliana Díaz, más conocida como “Furia”, quien se impuso en una final que rompió todos los récords de audiencia. Su personalidad fuerte y su capacidad para generar debate la convirtieron en la figura central de esa temporada.

2023 – Marcos “El Colorado” Ginocchio En la décima edición, el abogado catamarqueño Marcos Ginocchio se coronó ganador. Su perfil bajo, su inteligencia emocional y su forma de manejar los conflictos dentro de la casa le valieron el apoyo masivo del público.

2025 – ??? La edición más reciente, que se emitió durante 2025, aún no tiene ganador confirmado al cierre de esta nota. Se espera que en las próximas semanas se conozca el nombre que completará la lista.

Más allá de los nombres, Gran Hermano sigue siendo un fenómeno cultural que refleja parte de la sociedad argentina. Cada ganador, con su historia y su forma de ser, dejó una huella en la memoria colectiva del programa que sigue siendo uno de los más vistos del país.