Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el primer puesto y el premio en cada temporada de Gran Hermano en la Argentina.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados del país desde su estreno en 2001. Con 11 ediciones emitidas hasta ahora, el programa generó ganadores que pasaron a formar parte de la cultura pop local, algunos con carreras en los medios y otros que volvieron a la vida anónima.

El primer campeón fue Marcelo “El Tirri” Rodríguez, quien se impuso en la edición debut conducida por Jorge Rial. Su carisma y el apoyo masivo de la audiencia lo llevaron a la victoria en un final que todavía se recuerda.

En 2002 llegó el turno de Gabriel “El Mago” Corrado, un ilusionista que sorprendió con su personalidad y su manejo del encierro. Su victoria consolidó el formato como fenómeno televisivo.

La tercera temporada, en 2003, tuvo como ganador a Mariano “El Negro” Martínez, quien luego desarrolló una extensa carrera como actor y conductor. Su paso por la casa marcó un antes y un después en su vida pública.

Tras un paréntesis de varios años, el reality regresó en 2010 con Gonzalo “El Chino” Fernández como campeón. El joven cordobés se ganó el cariño del público con su perfil bajo y su autenticidad.

En 2011, Diego “El Polaco” Sesto se quedó con el primer puesto en una final muy peleada. Su historia personal y su forma de ser generaron una enorme identificación entre los televidentes.

La edición de 2015 fue ganada por Nicolás “Nico” Gásperi, quien se destacó por su carisma y su capacidad para navegar los conflictos de la casa. Su victoria fue celebrada por una gran base de seguidores.

En 2016, Mauricio “El Mago” Cabrera repitió el apodo de un ganador anterior y se alzó con el trofeo tras una temporada llena de giros inesperados.

La edición 2022, ya en su etapa de “GH” moderno con Santiago del Moro como conductor, tuvo como ganadora a Juliana “Furia” Díaz, una participante que generó tanto amores como odios pero que se impuso con claridad en la final.

La temporada 2023 vio coronarse a Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado jujeño que cautivó al público con su inteligencia emocional y su postura coherente dentro de la casa. Su triunfo fue uno de los más comentados de los últimos años.

La última edición, emitida entre 2024 y 2025, tuvo como ganadora a Mercedes “Mery” D’Angelo, quien se llevó el premio mayor tras una final que volvió a batir récords de audiencia.

Cada uno de estos ganadores representa un momento distinto de la televisión argentina. Algunos usaron la exposición para construir carreras en el espectáculo; otros eligieron retomar su vida privada una vez terminada la experiencia. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo un laboratorio social que, edición tras edición, revela mucho más sobre el público que sobre los participantes mismos.

Lista completa de ganadores: