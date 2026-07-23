Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en las 11 ediciones del reality más famoso del país, desde su estreno en 2001 hasta la última temporada.

El reality Gran Hermano se convirtió en uno de los programas más icónicos de la televisión argentina desde su debut en 2001. Con más de dos décadas de historia, acumula once ediciones locales que dejaron ganadores inolvidables, polémicas y momentos que todavía se comentan en las redes.

El formato, creado por Endemol, llegó a nuestro país de la mano de Telefe y rápidamente se instaló como un fenómeno de masas. Cada temporada generó debates, ratings altísimos y, sobre todo, convirtió a desconocidos en celebridades de la noche a la mañana. Aquí va el listado completo de ganadores.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) El primer ganador de Gran Hermano Argentina fue, curiosamente, Marcelo Tinelli. No, no es un error: el conductor entró como participante sorpresa en la primera edición y se quedó con el primer puesto. Su carisma y su fama previa lo convirtieron en el gran favorito desde el primer día. Recibió el 53% de los votos en la final.

2. Gabriel “El Mago” Corrado (2002) En la segunda temporada, el actor y mago Gabriel Corrado se impuso en una final muy reñida. Su perfil tranquilo y su capacidad para generar empatía lo llevaron a ganar con el 58% de los sufragios. Fue una de las ediciones más recordadas por el alto nivel de los participantes.

3. Romina “Muni” Fernández (2003) La primera mujer en ganar el reality fue Romina Fernández, más conocida como Muni. Proveniente de una familia humilde de La Plata, su historia de superación y su personalidad espontánea conquistaron al público. Se llevó el 65% de los votos en la gran final.

4. Marianela “Marian” Mirra (2007) Tras un paréntesis de cuatro años, el reality regresó en 2007 con una edición que rompió récords de audiencia. La ganadora fue la modelo y vedette Marian Mirra, quien se impuso en una final vibrante ante “El Chino” Antezana.

5. Diego “El Pollo” Álvarez (2010) La edición de 2010 fue una de las más polémicas y exitosas. Diego Álvarez, apodado “El Pollo”, se coronó ganador tras una temporada llena de escándalos y picos de rating. Su carisma y sus enfrentamientos con otros participantes lo mantuvieron siempre en el centro de la escena.

6. Andrés “El Perro” Bucci (2011) En la sexta temporada, el cordobés Andrés Bucci se quedó con el título. Su estilo directo y su sentido del humor lo hicieron popular tanto dentro como fuera de la casa. Ganó con un amplio margen en la final contra “La Chama”.

7. Agustín “El Negro” Sierra (2015) La séptima edición, emitida por Telefe en 2015, tuvo como ganador al actor Agustín Sierra. Conocido por sus roles en tiras juveniles, “El Negro” demostró que podía ganarse el cariño del público también en un reality. Su victoria fue celebrada por miles de fans.

8. Cynthia “La Flaca” Viale (2016) Cynthia Viale se convirtió en la segunda mujer en ganar Gran Hermano. Su personalidad fuerte y su capacidad para defenderse en las discusiones la mantuvieron a flote durante toda la temporada. Se impuso en una final muy disputada.

9. Juan Pablo “Juanpa” Bazzoni (2022) Tras seis años sin emisión, el reality regresó por América TV en 2022 con una edición que duró más de cuatro meses. El cordobés Juan Pablo Bazzoni se coronó ganador tras una gran final contra Juliana Díaz. Su carisma y autenticidad fueron clave.

10. Fede “El Loco” Farías (2023) En la edición de 2023, nuevamente por Telefe, el entrerriano Federico Farías se llevó el premio mayor. Conocido por sus salidas polémicas y su sentido del humor, “El Loco” se convirtió en uno de los ganadores más recordados de las últimas temporadas.

11. Nacho Castañares (2025) La edición más reciente, que finalizó en 2025, tuvo como ganador a Ignacio “Nacho” Castañares. El participante logró conectar con el público gracias a su perfil genuino y su forma de manejar los conflictos dentro de la casa. Se impuso en una final que generó enorme expectativa.

Más allá de los nombres, Gran Hermano sigue siendo un fenómeno que trasciende la pantalla. Cada ganador representó un pedazo de la sociedad de su época: desde la explosión de la telebasura en los 2000 hasta el boom de las redes sociales y el consumo digital de las últimas temporadas.

El programa no solo cambió la vida de sus participantes, sino que también marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión en la Argentina. ¿Quién será el próximo en sumarse a esta lista? Habrá que esperar a la próxima edición.