Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde el primer reality en 2001 hasta la última edición, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor y cómo marcó cada uno su paso por la casa más famosa del país.

El reality show que cambió la televisión argentina cumple más de dos décadas de historia. Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno de masas que no solo generó rating, sino que lanzó carreras, creó íconos populares y dejó huella en la cultura pop local.

2001: Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera… el primero fue un cordobés)

La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcos “El Colorado” Bertoldi. El electricista cordobés se impuso en una final recordada y se llevó los 100 mil dólares de premio. Su paso por la casa fue sinónimo de carisma y simpleza, y marcó el tono de lo que vendría después.

2002: Romina “La Chica”

La segunda temporada coronó a Romina Giardello. La joven de 22 años se convirtió en la primera mujer en ganar y su romance con otro participante (Diego “El Gitano”) fue uno de los grandes atractivos. Romina demostró que la espontaneidad y el carisma podían más que las estrategias.

2003: Tamara “La Tam”

Tamara “Tami” Galego se alzó con la victoria en la tercera edición. Su carácter fuerte y su forma de defenderse dentro de la casa la convirtieron en una de las participantes más queridas y recordadas de la historia del programa.

2007: Diego “El Negro”

Tras un paréntesis de cuatro años, volvió el reality y el ganador fue Diego “El Negro” Leonardi. Su paso por la casa estuvo marcado por el conflicto y la polémica, pero su carisma de barrio terminó conquistando el voto del público.

2010: Pablo “El Chato”

La edición de 2010, ya bajo la marca de Telefe, tuvo como gran vencedor a Pablo “El Chato” Almirón. El rosarino se convirtió en uno de los ganadores más queridos y su imagen de tipo común y corriente caló hondo en la audiencia.

2011: Brian “El Dibu”

Brian “El Dibu” Lanzelotta ganó la sexta temporada. Su juventud, su look particular y su forma de relacionarse con las chicas de la casa lo transformaron en un ícono teen de aquella época.

2012: Andrés “El Mono”

Andrés “El Mono” Icardi se llevó el premio en una final muy peleada. Su carisma, su honestidad y su forma de bancarse las internas lo convirtieron en un ganador recordado con cariño por los fanáticos.

2015: Nacho

En 2015, Ignacio “Nacho” Castañares se coronó ganador. Su paso por la casa estuvo lleno de romances, peleas y momentos virales. Nacho fue uno de los ganadores que más trascendió mediáticamente después del reality.

2016: “Yeyo”

Juan Manuel “Yeyo” Sarmiento se impuso en la novena edición. Su forma de ser frontal y su humor negro lo hicieron destacar. Fue un ganador controvertido pero con un fuerte apoyo del público.

2022: Juliana “Furia”

Después de un largo parate, la edición 2022 (la primera emitida por Telefe tras la compra de la franquicia) tuvo como ganadora a Juliana “Furia” Díaz. Su carácter explosivo, su honestidad brutal y su forma de pelear por lo que creía generaron división de opiniones, pero se llevó el primer premio de la nueva era.

2023-2024: Santiago “Santi”

La última edición, la más larga de la historia argentina, coronó a Santiago del Moro como conductor y a Marcos “El Colorado” Bertoldi no, espera… el ganador fue Santiago “Santi” Corvalán, un joven de 24 años de La Plata que se impuso en una final récord contra “La Tora” y “Lali”. Su forma tranquila y su evolución dentro de la casa fueron clave para su victoria.

Cada ganador de Gran Hermano Argentina reflejó, a su manera, un pedazo de la sociedad de su época. Algunos se quedaron en el recuerdo colectivo, otros siguieron en la farándula y unos pocos desaparecieron del radar. Lo cierto es que el programa sigue siendo un laboratorio de comportamientos humanos que, más allá de los ratings, sigue generando debate cada vez que vuelve a la pantalla.

¿Cuál fue tu ganador favorito? El debate, como siempre, queda abierto.