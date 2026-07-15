Hamnet: la película de Paul Mescal ya tiene fecha de estreno en Argentina

La esperada adaptación de la novela de Maggie O'Farrell, con Paul Mescal como protagonista y fuerte candidata en los Oscar, llegará a los cines argentinos el 6 de noviembre.

La película Hamnet, dirigida por Maggie O'Farrell y protagonizada por Paul Mescal, ya tiene fecha confirmada de estreno en la Argentina: llegará a las salas el 6 de noviembre de 2025.

La noticia fue confirmada por la distribuidora local y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más esperados del segundo semestre. Basada en la aclamada novela homónima de Maggie O'Farrell, la cinta cuenta la historia de Hamnet Shakespeare, el hijo del dramaturgo inglés que murió a los 11 años, y explora el impacto de esa pérdida en la familia y en la obra posterior de William Shakespeare.

Paul Mescal, quien interpreta a Shakespeare, viene de un año imparable: su rol en Gladiator II y la repercusión de su trabajo en la serie Normal People lo consolidaron como uno de los actores más solicitados del momento. En Hamnet comparte pantalla con Jessie Buckley, quien da vida a Agnes (la esposa de Shakespeare), y el elenco se completa con nombres como Emily Watson y Joe Alwyn.

La película ya generó expectativa en la temporada de premios. Fuentes cercanas a la producción indican que Hamnet aparece en varias listas de posibles candidatas al Oscar, especialmente en las categorías de Mejor Actor, Mejor Guion Adaptado y Diseño de Vestuario. Mescal ya fue nominado al Oscar por Aftersun y esta podría ser su chance de llevarse la estatuilla.

La dirección está a cargo de Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, lo que suma otro atractivo al proyecto. La cineasta china-estadounidense se tomó libertades creativas con la novela, priorizando la intimidad familiar y el retrato de una Inglaterra rural del siglo XVI por sobre el peso del mito shakesperiano.

En Argentina, el estreno coincidirá con una programación fuerte de películas internacionales de autor. Distribuida por Diamond Films, Hamnet se posiciona como una de las apuestas fuertes para el público que busca cine de calidad con actuaciones destacadas y narrativa emocional.

La novela de O'Farrell fue un éxito de ventas en el país y sigue reeditándose. Muchos lectores ya se preguntaban cuándo llegaría la versión cinematográfica. El trailer, que circula desde hace semanas, muestra a Mescal en un registro más contenido y dramático, lejos del carisma explosivo que mostró en Gladiator II.

Con este anuncio, el calendario de estrenos de fin de año se empieza a completar. Habrá que ver si Hamnet logra mantener el hype y si Paul Mescal consigue repetir la magia que ya demostró en roles previos. Por ahora, la cita está marcada: 6 de noviembre en las salas argentinas.