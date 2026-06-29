Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasa quiénes se llevaron el primer puesto y el premio en cada temporada del reality más famoso del país.

El reality Gran Hermano se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más duraderos de la Argentina. Desde su estreno en 2001, trece ediciones (incluyendo las versiones de Telefe, América y las Celebrity) definieron a un ganador que se llevó el premio mayor y la popularidad instantánea.

La primera temporada, emitida por Telefe en 2001 y conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Corazza, quien se impuso en el final contra Silvia “La Chiva” Fernández. El triunfo le valió $100.000 de la época y un auto 0 km. Corazza volvería a la casa en ediciones posteriores, incluso como participante de Gran Hermano 2022.

En 2002, Gabriel “El Mago” Corrado se quedó con la victoria en una final reñida frente a Marcelo “Tete” Andino. Corrado, que ya era conocido por sus participaciones en programas de magia, capitalizó su paso por la casa para seguir en la televisión.

La tercera edición, en 2003, fue ganada por Mariana “Nana” Fabbro, la primera mujer en alzarse con el título. Su carisma y su forma de enfrentar los conflictos dentro de la casa la convirtieron en una de las ganadoras más recordadas de la primera etapa del programa.

En 2007, Romina “Mina” Gaetani se impuso en una final que reunió a más de 50 puntos de rating. Su paso por la casa estuvo marcado por romances y peleas que mantuvieron al público pegado a la pantalla.

La edición de 2010, otra vez por Telefe, tuvo como ganador a Diego “El Gitano” Jesús, quien derrotó en la final a Hernán “El Negro” Eyzaguirre. Su estilo directo y su forma de jugar generaron adhesión masiva.

En 2011 fue el turno de Hernán “H” Lirio**, que se llevó el premio tras una temporada marcada por la polémica y los cruces fuertes entre participantes.

Rocío “La Chacha” Marengo ganó la edición de 2012 en una final que se definió por muy pocos votos. Su paso por la casa fue recordado por su espontaneidad y sus frases virales.

La edición de 2015, ya con la conducción de Jorge Rial nuevamente, coronó a Nicolás “Nico” G., quien se impuso en una temporada que incluyó varios escándalos dentro y fuera de la casa.

Santiago “Santi” “El Colorado” del Moro no fue participante, pero su rol como conductor en las últimas temporadas marcó un cambio de aire. En Gran Hermano 2022, la ganadora fue Juliana “Furia” Díaz, quien se convirtió en la figura más polarizante de la temporada y terminó llevándose el premio de $100.000.000 tras una final récord de audiencia.

En la edición 2023-2024, Marcos Ginocchio se alzó con la victoria en una final que rompió todos los récords de audiencia. El joven de Salta, que ingresó como uno de los favoritos desde el primer día, se quedó con los $60.000.000 y consolidó el regreso triunfal del formato.

Lista completa de ganadores:

2001: Marcelo “El Tirri” Corazza

2002: Gabriel “El Mago” Corrado

2003: Mariana “Nana” Fabbro

2007: Romina “Mina” Gaetani

2010: Diego “El Gitano” Jesús

2011: Hernán “H” Lirio

2012: Rocío “La Chacha” Marengo

2015: Nicolás “Nico” G.

2016: “El Negro” (edición especial)

2022: Juliana “Furia” Díaz

2023-2024: Marcos Ginocchio

Cada uno de estos ganadores marcó una época distinta del programa. Algunos convirtieron su victoria en carrera televisiva; otros desaparecieron del radar mediático. Lo que no cambió es el poder de Gran Hermano para transformar vidas de la noche a la mañana.

El formato sigue demostrando que, más allá de las críticas, conserva una capacidad única para capturar la atención del público argentino y generar debate en redes y en el agua de la oficina. ¿Quién será el próximo en sumar su nombre a esta lista?