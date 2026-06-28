Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: lista completa

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente. Quiénes fueron, cuánto ganaron y algunos datos curiosos de cada reality.

El reality Gran Hermano es uno de los formatos más longevos y controvertidos de la televisión argentina. Desde su estreno en 2001, miles de participantes pasaron por la casa más famosa del país y solo uno por temporada se llevó el premio mayor.

A continuación, la lista completa de todos los ganadores de Gran Hermano Argentina, edición por edición, con el año, el monto que se llevaron (cuando se conoce) y algunos detalles relevantes.

2001 - Marcelo “El Tirri” Tinelli

La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador al humorista Marcelo Tinelli, quien no era pariente del conductor de ShowMatch. Se impuso en una final muy reñida y se llevó el primer gran premio del reality.

2002 - Gabriel “El Mago” Corrado

El segundo año tuvo como triunfador al ilusionista y animador Gabriel Corrado, que supo combinar carisma y estrategia dentro de la casa. Su paso por el programa marcó el boom inicial del formato.

2003 - Romina “Mina” Gaetani

La actriz se convirtió en la primera mujer en ganar Gran Hermano. Su victoria fue celebrada por el público femenino y consolidó la idea de que el reality podía lanzar carreras artísticas.

2007 - Diego “El Monito” Nogueira

Tras varios años de pausa, el reality volvió en 2007 con Diego Nogueira como ganador. Su perfil bajo y su forma de relacionarse con los demás jugadores fueron clave para llegar a la final.

2010 - Juan Reccordered

En la edición de Telefe que se emitió en 2010, Juan Reccordered se alzó con el triunfo. Fue una de las temporadas más vistas de la historia local del formato.

2011 - Marianela “Maru” Miraflores

Maru se convirtió en la segunda mujer en ganar Gran Hermano Argentina. Su simpatía y honestidad la hicieron favorita desde las primeras semanas.

2012 - Andrés “Andy” Kusnetzoff

El periodista y conductor Andy Kusnetzoff sorprendió al ganar la edición de ese año. Su paso por la casa generó mucho debate fuera de ella.

2015 - “El Chino” Antezana

En la temporada de 2015, el participante conocido como “El Chino” Antezana se quedó con el primer puesto. Su estilo directo y sin filtros fue uno de los rasgos que más marcaron esa edición.

2016 - “Yeyo” Guebel

El humorista y actor se impuso en la final de 2016. Su carisma y su manejo del humor dentro de la casa fueron determinantes para llevarse el premio.

2022 - Nacho Castañares

Después de varios años sin emisión, Gran Hermano regresó por Telefe con gran éxito de audiencia. El joven influencer Nacho Castañares se convirtió en el ganador de la temporada récord de duración y uno de los más vistos de la historia reciente.

2023 - Furia (Juliana Díaz)

La participante más polémica de la última edición se quedó con el primer puesto en una final que rompió récords de rating. Juliana “Furia” Díaz generó división de opiniones pero supo capitalizar el apoyo de una parte importante del público.

2024 - Bautista Mascia

En la edición más reciente, el músico uruguayo radicado en Argentina Bautista Mascia se coronó ganador. Su perfil tranquilo, su talento musical y su capacidad para navegar conflictos sin generar demasiada confrontación le permitieron llegar hasta el final y llevarse el premio.

El reality sigue siendo uno de los productos más exitosos de la televisión argentina. Cada temporada genera debate, memes, trending topics y, sobre todo, nuevos nombres que después intentan extender su fama en redes, streaming o programas de chimentos.

¿Cuál fue tu ganador favorito de Gran Hermano Argentina? La discusión siempre está abierta.