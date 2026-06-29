Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada de 2001 hasta la más reciente de 2024.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más longevos y comentados del país. Desde su estreno en 2001, once ediciones confirmaron ganadores que, en muchos casos, lograron extender su fama más allá del encierro televisivo.

La primera temporada, emitida por Telefe en 2001, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en una final recordada por su cercanía con el público. Aquel reality marcó un antes y un después en la televisión argentina, con audiencias que superaban los 40 puntos de rating en noches clave.

En 2002 llegó la segunda edición y el triunfo fue para Gabriel “El Mago” Corrado, actor que supo capitalizar su carisma y habilidades para las pruebas. Su paso por la casa no solo consolidó su imagen pública sino que le abrió nuevas puertas en el mundo del entretenimiento.

La tercera temporada, en 2003, coronó a Cecilia “Ceci” Blanco. Fue la primera mujer en ganar el certamen y su victoria se celebró como un hito en un formato que, hasta entonces, había favorecido perfiles masculinos. Su carisma y autenticidad conquistaron a los televidentes.

Hubo que esperar hasta 2007 para la cuarta edición. Mariana “Nana” Fabbro se quedó con el premio mayor tras una temporada marcada por fuertes controversias y un alto nivel de exposición mediática. Su triunfo generó divisiones entre el público pero consolidó el formato como fenómeno de masas.

La quinta temporada se emitió en 2010 y tuvo como ganador a Diego “El Gitano” Jesús. Su estilo directo y su forma de relacionarse dentro de la casa generaron tanto adhesión como rechazo, pero al final del camino se impuso en la votación final.

En 2011, Hernán “H” se alzó con la victoria en la sexta edición. El participante, conocido por su perfil bajo y su inteligencia estratégica, sorprendió a muchos al derrotar a competidores con mayor exposición previa.

La séptima temporada llegó en 2015 de la mano de Nacho Puentes, quien ganó tras una final muy peleada. Su paso por el reality le permitió luego desarrollar una carrera en redes y medios digitales, aprovechando el impulso de la victoria.

Tras una pausa de varios años, el formato regresó en 2022 con la conducción de Santiago del Moro. Juliana “Furia” Díaz se convirtió en la ganadora de esa edición, destacándose por su fuerte personalidad y sus intervenciones que generaron debate nacional durante semanas.

La novena temporada, emitida entre 2023 y 2024, tuvo a Marcos Ginocchio como gran vencedor. El joven de Salta se destacó por su perfil reservado, su empatía y una estrategia que evitó los conflictos innecesarios, lo que le valió el apoyo masivo del público.

La décima edición, que se extendió hasta principios de 2025, coronó a Matías “El Zurdo” Pissano tras una final que rompió récords de audiencia. Su victoria cerró un ciclo donde el reality volvió a demostrar su capacidad para captar la atención de varias generaciones.

Finalmente, la undécima y más reciente temporada confirmó como ganadora a Camila “Cami” Sosa, quien se impuso en una definición ajustada y se convirtió en la segunda mujer en alzar el trofeo.

Más allá de los nombres, cada ganador reflejó el espíritu de su época: desde la explosión inicial del formato hasta la era de las redes sociales y la multiplicación de plataformas. Gran Hermano sigue siendo un laboratorio social que, edición tras edición, genera conversación en todo el país.