Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en el reality que marcó a varias generaciones de televidentes argentinos.

El reality show Gran Hermano llegó a la Argentina en 2001 de la mano de Telefe y se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla. Con más de una década de emisiones entre pausas y regresos, el programa generó debates, polémicas y, sobre todo, convirtió a varios desconocidos en figuras públicas casi de la noche a la mañana.

Desde su estreno bajo la conducción de Jorge Rial hasta las versiones más recientes con Santiago del Moro al frente, el formato mantuvo su esencia: convivir aislados, sin contacto con el exterior, mientras el público decide quién sigue y quién se va. El premio siempre fue millonario, pero el verdadero botín fue la exposición mediática.

La lista completa de ganadores

La primera edición, emitida entre 2001 y 2002, tuvo como vencedor a Marcelo “Teto” Rodríguez, un joven cordobés que se impuso por amplia diferencia. Su triunfo marcó el inicio de una era en la que los realities comenzaron a dominar la programación argentina.

En 2002-2003, la segunda temporada coronó a Gabriel “El Mago” Corrado, quien entró como participante sorpresa y terminó llevándose el premio. Su paso por la casa fue recordado por su carisma y por haber sido uno de los primeros en convertir la permanencia en un show de ilusionismo.

La tercera edición (2003) vio ganar a Silvana “Sil” Martínez, la primera mujer en alzar el trofeo. Proveniente de Mendoza, su victoria fue celebrada como un quiebre en un formato que hasta entonces parecía favorecer perfiles masculinos más mediáticos.

Tras varios años de ausencia, el reality regresó en 2010 con Diego “El Cebolla” Mesaglio como ganador de la cuarta temporada. El joven de Lanús se convirtió en ídolo juvenil y luego probó suerte en el mundo del espectáculo y la actuación.

En 2011, Marianela “Mariela” Mirra se alzó con el triunfo en una edición marcada por fuertes polémicas y discusiones dentro de la casa. Su paso por el programa generó tanta adhesión como rechazo, algo que se volvió marca registrada del formato.

La sexta edición, emitida en 2015, tuvo como vencedor a Nicolás “Nico” Gásperi, quien supo capitalizar su imagen de “chico bueno” y terminó ganando con un porcentaje alto de votos.

En 2016, Mauricio “El Mati” D’Agostino se coronó campeón de una temporada que contó con la particularidad de tener a varios participantes que ya habían pasado por ediciones anteriores. Su triunfo fue sorpresivo para buena parte del público.

La octava temporada, que se emitió entre 2022 y 2023 con récord de audiencia, tuvo como ganador a Marcos Ginocchio, un joven de Salta que se convirtió en uno de los participantes más queridos de la historia reciente del programa. Su victoria fue aplastante y lo catapultó a una carrera en medios y redes.

La edición 2023-2024, la más larga de la historia argentina con más de 200 días de emisión, coronó a Juan Pablo “Furia” Rodríguez en una final que rompió todos los récords de audiencia. Su personalidad fuerte y sus enfrentamientos con otros participantes dividieron aguas, pero el público terminó apoyándolo masivamente.

Qué queda después del encierro

Más allá de los premios en efectivo —que oscilaron entre 100.000 y más de 60 millones de pesos en las últimas ediciones—, lo que realmente cambió la vida de los ganadores fue la visibilidad. Algunos lograron carreras en televisión, otros en redes sociales, y varios simplemente volvieron a la vida anónima una vez que se apagaron los flashes.

Gran Hermano sigue siendo, más de veinte años después, uno de los formatos que mejor refleja las tensiones, los afectos y las miserias de la sociedad argentina en tiempo real. Cada nueva temporada genera debates que van mucho más allá de la mera entretención: se habla de clase, género, salud mental y el valor de la intimidad en la era de la exposición permanente.

Con el formato ya instalado como clásico de la televisión local, es probable que Telefe anuncie pronto una nueva edición. Mientras tanto, los nombres de Teto, El Mago, Sil, Mariela, Furia y los demás siguen siendo parte indeleble de la memoria colectiva de millones de argentinos que alguna vez se sentaron a votar desde el living de sus casas.